Serie A, la classifica aggiornata: sale l'Udinese, Genoa fuori dalla zona B. Verona ultimo

Vittorie importanti per Genoa e Udinese, nelle due sfide in programma oggi alle 15.00. I rossoblù hanno avuto la meglio per 2-1 tra le mura amiche sul Verona (Colombo e Thorsby i marcatori genoani, dopo il vantaggio veneto con Belghali), mentre i friulani sono andati a vincere a Parma con il punteggio di 0-2 grazie alle reti di Zaniolo e Davis.

Vittoria fondamentale per la formazione di De Rossi, grazie alla quale esce dalla zona retrocessione (in attesa dei risultati delle dirette concorrenti). L'Udinese, invece, torna ad assaporare il gusto dei 3 punti dopo un paio di sconfitte. Pomeriggio amaro invece per Hellas (ultimo a quota 6 punti, gli stessi della Fiorentina) e Parma (a un passo dal terzultimo posto). Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo le sfide del 13° turno giocate nel pomeriggio:

Roma 27 (12 partite giocate)

Milan 25 (12)

Napoli 25 (12)

Inter 24 (12)

Bologna 24 (12)

Como 24 (13)

Juventus 20 (12)

Lazio 18 (12)

Udinese 18 (13)

Sassuolo 17 (13)

Cremonese 14 (12)

Torino 14 (12)

Atalanta 13 (12)

Cagliari 11 (12)

Genoa 11 (13)

Parma 11 (13)

Pisa 10 (12)

Lecce 10 (12)

Fiorentina 6 (12)

Verona 6 (13)