Gioco, gestione del gruppo e singoli: i motivi che hanno portato la Juventus a proseguire con Spalletti

"Siamo felicissimi di continuare con il mister a prescindere dal verdetto del campionato". Aveva parlato così pochi giorni fa il direttore sportivo della Juventus Marco Ottolini, commentando l'imminente rinnovo di Luciano Spalletti, oggi effettivamente arrivato. Poche parole comunque esemplificative, che raccontano di come il gradimento della società bianconera verso il tecnico sia legato a fattori che vanno oltre il "semplice" risultato del campo.

Dirigenti e pure tifosi hanno da subito apprezzato il miglioramento evidente del gioco. Una evoluzione non fine a se stessa, ma spesso e volentieri viatico per arrivare al risultato. C'è poi una gestione a tutto tondo che ha colpito e che porterà verosimilmente Spalletti ad avere un peso importante nella scelta delle linee strategiche da seguire. Parliamo di gestione del gruppo, dei momenti e pure mediatica, con l'allenatore di Certaldo che davanti a microfoni e telecamere ha quasi sempre toccato le corde giuste per ripartire dopo le batoste o per mantenere i piedi per terra dopo le vittorie.

E poi i singoli, in gran parte cresciuti dal giorno del suo arrivo. Impossibile non partire da Kenan Yildiz, oggi centro di gravità della Juventus sul campo. Il turco ha avuto un'evoluzione visibile in fatto di scelte, di acume tattico e di incisività. Ma non solo lui. Si potrebbero citare i vari Bremer, Kalulu, Locatelli, McKennie… Insomma, i singoli al servizio della collettività. Quei singoli che a più riprese e in momenti diversi hanno sempre e comunque appoggiato Spalletti ed esaltato il suo lavoro alla Continassa.