Barcellona, Flick dribbla il futuro di Lewandowski: "Non è il momento di parlare di contratti"
In casa Barcellona tiene banco il futuro di Robert Lewandowski, centravanti in scadenza di contratto e appetito anche da alcuni club italiani, come Juventus e Milan. Ma Hansi Flick preferisce spegnere sul nascere ogni discussione. Il tecnico blaugrana, infatti, ha ribadito con decisione la sua linea: nessun commento sulle situazioni contrattuali durante la stagione.
Interpellato sull’argomento, Flick è stato chiaro: “Credo di aver già risposto a questa domanda in ogni conferenza stampa. Ho sempre detto che ora non è il momento giusto per parlarne”. Una posizione netta, che riflette la volontà di mantenere il gruppo focalizzato esclusivamente sul campo.
L’allenatore ha poi allargato il discorso agli obiettivi della squadra: “Abbiamo grandi traguardi da raggiungere e tutti i giocatori devono concentrarsi su questo, dando il massimo per la squadra, per il club e per i tifosi”. Un messaggio diretto allo spogliatoio, chiamato a evitare distrazioni in una fase cruciale della stagione.
Flick ha infine chiarito anche il suo ruolo nelle dinamiche societarie: “Non è il momento di parlare di chi sarà importante per la prossima stagione o di chi potrebbe arrivare o andare via. Non è un mio compito, è una responsabilità di Deco”.
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