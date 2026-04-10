Bandecchi: "Se i Rizzo fanno fallire la Ternana avranno la massima colpa"

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni ed ex presidente della Ternana, è intervenuto ai microfoni di RadioTeleGalileo per fare il punto sulla delicata situazione societaria delle Fere: "Nessuna rassicurazione, non più tardi di dieci minuti fa un mio dirigente Ranucci mi ha comunicato che la famiglia Rizzo ha rifiutato l'offerta che gli era stata fatta di mettere tre milioni nella casse, dato che i debiti fino ad oggi li hanno fatti loro, e poi andarsene per far entrare un'altra cordata che avrebbe evidentemente portato avanti la Ternana. Loro hanno detto no. E due di questi tre milioni erano quelli che devono restituire a me.

La famiglia Rizzo deve capire quello che sta facendo, per capirlo ha ancora tutto il pomeriggio di venerdì, sabato, domenica e mi dicono fino alle 18 di lunedì. Secondo me fanno bene a fare le loro riflessioni, sennò loro di fatto hanno amministrato la Ternana Calcio e si prenderanno le conseguenze di un'amministrazione che era stata informata il 15 settembre di dover pagare 14,4 milioni di debiti più 8-10 per il campionato attuale. Ne hanno messi 5 scarsi, la famiglia Rizzo non ha alcuna giustificazione: sono persone che hanno amministrato la Ternana e se la faranno fallire avranno la loro massima colpa".