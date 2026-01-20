Serie A, la Flop 11 della 21ª giornata: la Juve, si prende 2/3 dell'attacco

La Fiorentina guadagna posizioni, non perde più ma è sempre la più rappresentata nella Flop 11. I viola pagano l'inizio da incubo e nella peggior formazione per media voto hanno ben 4 rappresentanti. Il flop del mercato della Juventus è evidenziato dalla presenza di Openda e David in attacco. Questo il nostro 3-4-3, abbiamo preso in considerazione solamente i giocatori che hanno giocato più della metà delle partite.

Maduka Okoye (Udinese) 5.69

Gabriele Zappa (Cagliari) 5.71

Marin Pongracic (Fiorentina) 5.67

Honest Ahanor (Atalanta) 5.79

Dodo (Fiorentina) 5.71

Simon Sohm (Fiorentina) 5.38

Cher Ndour (Fiorentina) 5.54

Giuseppe Pezzella (Cremonese) 5.77

Loic Openda (Juventus) 5.50

Amin Sarr (Hellas Verona) 5.369

Jonathan David (Juventus) 5.53

SERIE A - 21ª GIORNATA

Pisa - Atalanta 1-1

83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P)

Udinese - Inter 0-1

20' Lautaro Martinez

Napoli - Sassuolo 1-0

7' Lobotka

Cagliari - Juventus 1-0

65' Mazzitelli

Parma - Genoa 0-0

Bologna - Fiorentina 1-2

19' Mandragora (F), 45' Piccoli (F), 88 ' Fabbian (B)

Torino - Roma 0-2

26' Malen, 72' Dybala

Milan - Lecce 1-0

76' Fullkrug

Cremonese - Hellas Verona 0-0

Lazio - Como 0-3

2' Baturina, 24' e 49' Paz

CLASSIFICA

1. Inter 49

2. Milan 46

3. Napoli 43

4. Roma 42

5. Juventus 39

6. Como 37

7. Atalanta 32

8. Bologna 30

9. Lazio 28

10. Udinese 26

11. Sassuolo 23

12. Cremonese 23

13. Parma 23

14. Torino 23

15. Cagliari 22

16. Genoa 20

17. Fiorentina 17

18. Lecce 17

19. Pisa 14

20. Hellas Verona 14

MARCATORI

11 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Paz (Como) e Pulisic (Milan)

7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)