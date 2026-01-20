Serie A, la Flop 11 della 21ª giornata: la Juve, si prende 2/3 dell'attacco
La Fiorentina guadagna posizioni, non perde più ma è sempre la più rappresentata nella Flop 11. I viola pagano l'inizio da incubo e nella peggior formazione per media voto hanno ben 4 rappresentanti. Il flop del mercato della Juventus è evidenziato dalla presenza di Openda e David in attacco. Questo il nostro 3-4-3, abbiamo preso in considerazione solamente i giocatori che hanno giocato più della metà delle partite.
Maduka Okoye (Udinese) 5.69
Gabriele Zappa (Cagliari) 5.71
Marin Pongracic (Fiorentina) 5.67
Honest Ahanor (Atalanta) 5.79
Dodo (Fiorentina) 5.71
Simon Sohm (Fiorentina) 5.38
Cher Ndour (Fiorentina) 5.54
Giuseppe Pezzella (Cremonese) 5.77
Loic Openda (Juventus) 5.50
Amin Sarr (Hellas Verona) 5.369
Jonathan David (Juventus) 5.53
SERIE A - 21ª GIORNATA
Pisa - Atalanta 1-1
83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P)
Udinese - Inter 0-1
20' Lautaro Martinez
Napoli - Sassuolo 1-0
7' Lobotka
Cagliari - Juventus 1-0
65' Mazzitelli
Parma - Genoa 0-0
Bologna - Fiorentina 1-2
19' Mandragora (F), 45' Piccoli (F), 88 ' Fabbian (B)
Torino - Roma 0-2
26' Malen, 72' Dybala
Milan - Lecce 1-0
76' Fullkrug
Cremonese - Hellas Verona 0-0
Lazio - Como 0-3
2' Baturina, 24' e 49' Paz
CLASSIFICA
1. Inter 49
2. Milan 46
3. Napoli 43
4. Roma 42
5. Juventus 39
6. Como 37
7. Atalanta 32
8. Bologna 30
9. Lazio 28
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Cremonese 23
13. Parma 23
14. Torino 23
15. Cagliari 22
16. Genoa 20
17. Fiorentina 17
18. Lecce 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 14
MARCATORI
11 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Paz (Como) e Pulisic (Milan)
7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
22ª GIORNATA
Inter - Pisa (23 gennaio, 20.45)
Como - Torino (24 gennaio, 15)
Fiorentina - Cagliari (24 gennaio, 18)
Lecce - Lazio (24 gennaio, 20.45)
Sassuolo - Cremonese (25 gennaio, 12.30)
Atalanta - Parma (25 gennaio, 15)
Genoa - Bologna (25 gennaio, 15)
Juventus - Napoli (25 gennaio, 18)
Roma - Milan (25 gennaio, 20.45)
Hellas Verona - Udinese (26 gennaio, 20.45)
