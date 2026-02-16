Como, Morata dopo il rosso: "Ho sbagliato ancora una volta. Non resta che andare avanti"

Alvaro Morata dopo il rosso che ha messo in ulteriore difficoltà il Como nella sfida persa contro la Fiorentina, ha mandato un criptico messaggio di scuse tramite i propri canali social: "Ancora una volta ho sbagliato. Ancora una volta mi sono avvicinato a quel rumore costante in cui tutto è concesso, dove dare un'opinione sembra più importante che pensare e dove parlare pesa meno dell'eco che ne scaturisce. Non resta che andare avanti, lavorare e lottare, proprio come ho sempre fatto".

Nel post-partita di Como-Fiorentina, l'allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, ha analizzato la sconfitta della sua squadra ai microfoni di Dazn e parlato anche del connazionale: "La provocazione fa parte del calcio, chi non può vivere con la provocazione faccia un altro sport. Da un giocatore di esperienza come lui mi aspetto molto di più. Non dobbiamo comunque trovare alibi e quello che fanno gli altri in campo non ci deve importare".