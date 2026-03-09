Udinese, Bertola: "Sto bene, l'obiettivo è tornare a disposizione con il Genoa"

Nicolò Bertola, difensore dell'Udinese, è stato ospite di “Udinese Tonight” trasmissione in onda su TV 12.

“La vittoria a Bergamo avrebbe fatto piacere a tutti, ma la prestazione c’è stata: c’è uno’ di rammarico, ma l’entusiasmo non ci manca. Io penso che a Bergamo l’errore sul primo gol di Scamacca sia dell’intero reparto. La nostra squadra ha molta qualità, a volte ci è mancata sul campo e quello è stato il nostro punto debole. Davis è un giocatore importantissimo per noi, sul quale facciamo molto affidamento. Ad oggi, è uno degli attaccanti più in forma del nostro campionato. In allenamento è bello confrontarsi con attaccanti di questo livello. Sinceramente ci sono dei rimpianti, abbiamo perso troppi punti, ma ne abbiamo guadagnati tanti con squadre più forti. Guardando la qualità della rosa, avremmo potuto puntare a fare di più. Quando giochi contro squadre di alto livello le motivazioni sono diverse, sai che devi dare di più di quello che hai. La Serie A non è facile, ma l’importante è dare sempre il massimo. Penso che sia più una questione mentale, dovuto anche dalla rosa giovane che abbiamo. Contro il Napoli abbiamo fatto la partita perfetta, non abbiamo sbagliato nulla”.

Il difensore bianconero è alle prese con la distorsione alla caviglia destra e salterà anche la gara casalinga contro la Juventus, ma vorrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Genova, in programma venerdì 20 marzo:

“Io sto bene, ci siamo quasi. L’obiettivo è tornare col Genoa. Già dà fastidio prendere gol, rivederlo ancora di più. Preferisco giocare in difesa, ho sempre fatto quello e lo vedo il ruolo più adatto per le mie caratteristiche. Nonostante ciò, faccio quello che mi chiede il mister. Inizialmente l’obiettivo era quello di giocare, le prestazioni sono venute in automatico. La preparazione l’ho fatta da solo, ho notato tanta differenza dalla B alla A, ho fatto tanta fatica ma poi è andata bene. Io cerco sempre di stare concentrato tutti i 90 minuti, il calcio è questione di attimi e anche il minimo errore o la scelta fuori tempo sono fondamentali. Ho imparato a velocizzare molto la giocata, pensare prima che arrivi che la palla: in Serie A devi guardare prima. Mi ha dato fastidio il gol annullato contro il Sassuolo: non sappiamo mai se è fallo oppure no”.

Per chiudere, il classe 2003 ha detto la sua sul rapporto che ha con i suoi compagni di reparto:

“Kabasele mi parla molto spesso, nella mia idea di gioco guardo molto Solet: prendo molto spunto da lui. Kabasele è un capitano per tutta la squadra, è uno che si sente spesso: molte volte è venuto da me, è un giocatore molto importante per noi, sia dentro che fuori dal campo. È un giocatore di grande esperienza e può solo darci una mano”, le sue parole riportate da Tuttoudinese.