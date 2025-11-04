Giudice Sportivo, due squalificati per la prossima giornata. Un turno di stop a Baroni

Un turno di stop per Christian Nahuel Ordonez (Parma), espulso per doppia ammonizione, e per Ruslan Malinovskyi (Genoa), ammonito e già diffidato. Sono questi i due giocatori squalificati dal Giudice Sportivo della Serie A dopo le gare della 10ª giornata di campionato. Ammenda da 1.500 euro per Luca Ranieri, ammonito per proteste da capitano della Fiorentina.

Per quanto riguarda gli allenatori, le proteste costano una giornata di squalifica a Marco Baroni (Torino) “per avere, al 45° del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, criticato in modo irrispettoso una decisone arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale”. Una giornata anche a Cristian Raimondi (collaboratore tecnico di Ivan Juric sulla panchina dell'Atalanta) “per avere, al termine della gara, contestato con veemenza l'operato arbitrale”. Entra in diffida Cesc Fabregas del Como.

Di seguito le sanzioni economiche ai club.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti e l'inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva



Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.