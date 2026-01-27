Serie A, la Flop 20 dopo 22 giornate: Sohm resta il peggiore. Lecce, la più rappresentata
Simon Sohm resta il peggiore giocatore della Serie A. Il nuovo giocatore del Bologna paga una prima parte di stagione da dimenticare con la maglia della Fiorentina. È il Lecce la squadra più rappresentata con 4 giocatori, seguono Fiorentina e Torino a 3, Juventus e Udinese a 2. Infine Bologna, Cagliari, Cremonese, Lazio, Pisa e Verona a 1.
1. Simon Sohm (Bologna) 5.38 (13)
2. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.43 (15)
3. Cher Ndour (Fiorentina) 5.50 (15)
4. Boulaye Dia (Lazio) 5.57 (14)
5. Kristjan Asllani (Torino) 5.57 (14)
6. Tete Morente (Lecce) 5.62 (13)
7. Jonathan David (Juventus) 5.63 (16)
8. Francesco Camarda (Lecce) 5.63 (15)
9. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.66 (19)
10. Santiago Pierotti (Lecce) 5.67 (21)
11. Nikola Stulic (Lecce) 5.67 (21)
12. Marius Marin (Pisa) 5.67 (15)
13. Gvidas Gineitis (Torino) 5.67 (12)
14. Adam Buksa (Udinese) 5.67 (12)
15. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.68 (17)
16. Adrien Tamèze (Torino) 5.68 (17)
17. Alessio Zerbin (Cremonese) 5.70 (15)
18. Roberto Piccoli (Fiorentina) 5.70 (15)
19. Gabriele Zappa (Cagliari) 5.71 (17)
20. Maduka Okoye (Udinese) 5.71 (14)
- - -
SERIE A - 22ª GIORNATA
Inter - Pisa 6-2
11' e 23' Moreo (P), 39' rig. Zielinski (I), 41' Lautaro Martinez (I), 45' + 2 Esposito (I), 82' Dimarco (I), 86' Bonny (I), 90' + 3 Mkhitaryan (I)
Como - Torino 6-0
8' e 66' Douvikas, 16' Baturina, 59' rig. Da Cunha, 70' Kuhn, 76' Caqueret
Fiorentina - Cagliari 1-2
31' Kiliçsoy (C), 47' Palestra (C), 74' Brescianini (F)
Lecce - Lazio 0-0
Sassuolo - Cremonese 1-0
3' Fadera
Genoa - Bologna 3-2
35' Ferguson (B), 47' aut. Otoa (B), 62' Malinovskyi (G), 78' Ekuban (G), 90' + 1 Messias (G)
Atalanta - Parma 4-0
15' rig. Scamacca, 24' De Roon, 73' Raspadori, 90' + 3 Krstovic
Juventus - Napoli 3-0
22' David, 77' Yildiz, 86' Kostic
Roma - Milan 1-1
62' De Winter (M), 74' rig. Pellegrini (R)
Hellas Verona - Udinese 1-3
23' Atta (U), 26' Orban (V), 58' Zanoli (U), 67' Davis (U)
CLASSIFICA
1. Inter 52
2. Milan 47
3. Roma 43
4. Napoli 43
5. Juventus 42
6. Como 40
7. Atalanta 35
8. Bologna 30
9. Lazio 29
10. Udinese 29
11. Sassuolo 26
12. Cagliari 25
13. Genoa 23
14. Cremonese 23
15. Parma 23
16. Torino 23
17. Lecce 18
18. Fiorentina 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 14
MARCATORI
12 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan)
7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese), Orban (Verona)
SERIE A - 23ª GIORNATA
Lazio - Genoa (30 gennaio, ore 20.45)
Pisa - Sassuolo (31 gennaio, ore 15)
Napoli - Fiorentina (31 gennaio, ore 18)
Cagliari - Hellas Verona (31 gennaio, ore 20.45)
Torino - Lecce (1° febbraio, ore 12.30)
Como - Atalanta (1° febbraio, ore 15)
Cremonese - Inter (1° febbraio, ore 20.45)
Parma - Juventus (1° febbraio, ore 20.45)
Udinese - Roma (2 febbraio, ore 20.45)
Bologna - Milan (2 febbraio, ore 20.45)
