Lecco, il Vicenza vola a +15. Valente criptico: "Gara 'no'? Ce ne sono ancora 15 da giocare..."

"Ci sono ancora 15 gare da giocare, oggi (ieri sera, ndr) è stata una giornata no per noi, ma dobbiamo fare i complimenti all'Inter U23 che ha fatto la gara giusta, intensa, a differenza nostra che non siamo riusciti a mettere ritmo. Dobbiamo imparare dagli errori, anche se una partita no ci può stare, ma dispiace ora per i nostri tifosi. Vedremo di fare meglio sabato prossimo": esordisce così, nella conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter U23, il tecnico del Lecco Federico Valente, che con i suoi è rimasto sì al secondo posto della graduatoria del Girone A di Serie C, ma ha visto il Vicenza volare a +15.

Il mister ha poi aggiunto: "Non è stato il problema di perdere, ma di come questa sconfitta è arrivata. C'è subito da capire che l'atteggiamento non ha aiutato, dobbiamo rimboccarci le maniche, e magari seguire l'esempio di Luca Marrone, che ha lottato davvero fino oltre il 90'; chiaramente io sono incazzato nero, ma le sconfitte servono come scossa, ci devono fare guardare avanti, con la consapevolezza che senza energia non si va avanti. E chiaramente ci deve fare riflettere, perché anche io avrei potuto fare qualcosa di diverso".

Conclude quindi: "Domani mattina (oggi, ndr) ci vedremo, e comunque analizzeremo più lucidamente il tutto".