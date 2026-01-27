Spezia, quale futuro per Jack? Con l'arrivo di Bonfanti il brasiliano potrebbe partire

L’arrivo di Giovanni Bonfanti dal Pisa, via Atalanta, potrebbe spingere verso l’addio un altro difensore mancino che finora ha vissuto una stagione di alti e bassi allo Spezia. Si tratta di Fellipe Jack, classe 2006 di proprietà del Como che potrebbe fare ritorno al club lariano anzitempo.

Dopo non essere mai stato utilizzato nelle prime otto giornate di campionato il brasiliano si era ritagliato uno spazio importante come centrale mancino della linea a tre difensiva giocando da titolare sei gare fra fine ottobre e metà dicembre e subentrando in un’altra occasione. Dopo l’espulsione contro il Modena, il 13 dicembre, per Jack non c’è però stato più spazio in squadra con il tecnico Roberto Donadoni che gli ha preferito sistematicamente quel Pietro Beruatto che nasce terzino.

La nuova posizione di Beruatto sommata all’arrivo di un altro mancino come Bonfanti dunque farebbe scivolare Jack come terza scelta riducendo ulteriormente il suo minutaggio da qui a fine stagione. Per questo non è da escludere un suo addio nei prossimi giorni con i lariani che potrebbero poi ricollocarlo altrove per farlo maturare e crescere ancora.