Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia, quale futuro per Jack? Con l'arrivo di Bonfanti il brasiliano potrebbe partire

Spezia, quale futuro per Jack? Con l'arrivo di Bonfanti il brasiliano potrebbe partireTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:24Serie B
Tommaso Maschio

L’arrivo di Giovanni Bonfanti dal Pisa, via Atalanta, potrebbe spingere verso l’addio un altro difensore mancino che finora ha vissuto una stagione di alti e bassi allo Spezia. Si tratta di Fellipe Jack, classe 2006 di proprietà del Como che potrebbe fare ritorno al club lariano anzitempo.

Dopo non essere mai stato utilizzato nelle prime otto giornate di campionato il brasiliano si era ritagliato uno spazio importante come centrale mancino della linea a tre difensiva giocando da titolare sei gare fra fine ottobre e metà dicembre e subentrando in un’altra occasione. Dopo l’espulsione contro il Modena, il 13 dicembre, per Jack non c’è però stato più spazio in squadra con il tecnico Roberto Donadoni che gli ha preferito sistematicamente quel Pietro Beruatto che nasce terzino.

La nuova posizione di Beruatto sommata all’arrivo di un altro mancino come Bonfanti dunque farebbe scivolare Jack come terza scelta riducendo ulteriormente il suo minutaggio da qui a fine stagione. Per questo non è da escludere un suo addio nei prossimi giorni con i lariani che potrebbero poi ricollocarlo altrove per farlo maturare e crescere ancora.

Articoli correlati
Spezia, l'umiltà di Fellipe Jack: "Devo lavorare sodo per migliorare in tutti i fondamentali"... Spezia, l'umiltà di Fellipe Jack: "Devo lavorare sodo per migliorare in tutti i fondamentali"
Spezia, Fellipe Jack resta in Italia: niente Mondiale U20 per il difensore Spezia, Fellipe Jack resta in Italia: niente Mondiale U20 per il difensore
Spezia, rinforzo in difesa: dal Como arriva in prestito il giovane Fellipe Jack Spezia, rinforzo in difesa: dal Como arriva in prestito il giovane Fellipe Jack
Altre notizie Serie B
Il Philadelphia Union ha l'accordo con Blesa, ma non con il Cesena. Rifiutata la... TMWIl Philadelphia Union ha l'accordo con Blesa, ma non con il Cesena. Rifiutata la prima offerta
Flachi: "I giocatori di nome vengono alla Samp a svernare. Sono tre anni che si ripete"... Flachi: "I giocatori di nome vengono alla Samp a svernare. Sono tre anni che si ripete"
Padova, Banzato: "Il mio modello è l'Udinese. Serie A? Prima servono le basi solide"... Padova, Banzato: "Il mio modello è l'Udinese. Serie A? Prima servono le basi solide"
Modena, per Massolin ci sono anche due club stranieri. Ma il club tiene l'asticella... Modena, per Massolin ci sono anche due club stranieri. Ma il club tiene l'asticella alta
Spezia, quale futuro per Jack? Con l'arrivo di Bonfanti il brasiliano potrebbe partire... Spezia, quale futuro per Jack? Con l'arrivo di Bonfanti il brasiliano potrebbe partire
Bonfanti ha sciolto le riserve: vestirà la maglia dello Spezia. Al momento solo fino... TMWBonfanti ha sciolto le riserve: vestirà la maglia dello Spezia. Al momento solo fino a giugno
Spezia, niente ritorno in Ungheria per Nagy. Il regista ha detto no al Ferencvaros... Spezia, niente ritorno in Ungheria per Nagy. Il regista ha detto no al Ferencvaros
Juve Stabia, arriva il centrocampista Torrasi: ha firmato per un anno e mezzo UfficialeJuve Stabia, arriva il centrocampista Torrasi: ha firmato per un anno e mezzo
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
3 Juventus, Spalletti spinge per il centravanti: Ottolini accelera sul mercato
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 gennaio
5 La Juve si tinge di Albiceleste? In estate si punteranno Maximo Perrone e Marcos Senesi
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, Giuseppe Commisso nuovo presidente. Prende il posto di suo padre Rocco
Immagine top news n.1 Juventus, ritorno al passato per Douglas Luiz: prestito secco all'Aston Villa. I dettagli
Immagine top news n.2 Conte: "Se iniziasse oggi il campionato, tutti metterebbero il Napoli fra l'8° e il 10° posto"
Immagine top news n.3 Juventus vicinissima al rinnovo di Yildiz: i dettagli e quando può firmare
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: crollo Napoli, -10 come la Lazio! Milan e Roma a braccetto
Immagine top news n.5 Stato di forma: Atalanta prima con l'Inter! Cagliari e Udinese meglio del Napoli
Immagine top news n.6 Lazio, parla Lotito: il presidente blocca Romagnoli e rilancia con Motta e Maldini
Immagine top news n.7 En-Nesyri, Mateta, Beto e... Kolo Muani: la Juventus vuole un attaccante per Spalletti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.2 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.4 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Gennaro: "Spalletti grande in campo ma comunicazione zero. E se la Juve..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Colonnese: "Inter, ecco cosa ha portato Chivu. E' tornato il vero Zielinski"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza lanciato verso la Serie B, Fontana: "La vittoria si programma, non arriva per caso"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Maresca bocciato su tutta la linea a Open VAR: "Skorupski solo da giallo, al Genoa manca un rigore"
Immagine news Serie A n.2 Niente Al Nassr per Pellegrini: nessuna trattativa in corso con la Roma o il giocatore
Immagine news Serie A n.3 Union SG, Hubert sfida l'Atalanta: "Ha difetti, possiamo vincere noi"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Giuseppe Commisso presidente: "Determinato a portare avanti l’eredità di mio padre"
Immagine news Serie A n.5 Frattesi, Koopmeiners e gli altri: gli scontenti del mercato che rischiano i Mondiali
Immagine news Serie A n.6 La Fiorentina vuole due giocatori del West Ham: colloqui per Walker-Peters e Magassa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Philadelphia Union ha l'accordo con Blesa, ma non con il Cesena. Rifiutata la prima offerta
Immagine news Serie B n.2 Flachi: "I giocatori di nome vengono alla Samp a svernare. Sono tre anni che si ripete"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Banzato: "Il mio modello è l'Udinese. Serie A? Prima servono le basi solide"
Immagine news Serie B n.4 Modena, per Massolin ci sono anche due club stranieri. Ma il club tiene l'asticella alta
Immagine news Serie B n.5 Spezia, quale futuro per Jack? Con l'arrivo di Bonfanti il brasiliano potrebbe partire
Immagine news Serie B n.6 Bonfanti ha sciolto le riserve: vestirà la maglia dello Spezia. Al momento solo fino a giugno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giorni caldi per il Foggia, anche sul fronte uscite. Sylla interessa alla Dolomiti Bellunesi e non solo
Immagine news Serie C n.2 Siracusa, colpo argentino per la difesa: arriva Capomaggio dal Pineto
Immagine news Serie C n.3 Serie C, ecco gli arbitri della 24ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, c'è il rinnovo per bomber Bifulco: ha rinnovato fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Il Benevento pesca in Serie D. Pronto a chiudere con l'Igea Virtus per De Falco: i dettagli
Immagine news Serie C n.6 Lecco, il Vicenza vola a +15. Valente criptico: "Gara 'no'? Ce ne sono ancora 15 da giocare..."
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Como, chi raggiungerà il Napoli ai quarti?
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
Immagine news Calcio femminile n.3 Tris della Lazio e attacco a strisce. La Top11 dell'undicesima giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Colpo Paz dal River Plate, l'Inter rinforza il proprio attacco con un giovane prospetto
Immagine news Calcio femminile n.5 Rodman nella storia: è la prima High Impact Player Rule. Sarà la più pagata al mondo
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women: goleade per Lazio, Milan e Juve, Roma di misura
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?