Borussia Dortmund, le ultime verso l'Inter: Sabitzer out, in forte dubbio anche Sule
Problemi di formazione per il tecnico del Borussia Dortmund Niko Kovac in vista dell'importantissima sfida di domani sera contro l'Inter, ultimo atto della League Phase della Champions League.
Il tecnico tedesco non avrà a disposizione Marcel Sabitzer, trequartista alle prese con un problema muscolare ad un polpaccio. In forte dubbio, con pochissime possibilità di recupero dopo aver saltato la rifinitura, anche Niklas Sule: il difensore è alle prese con un problema alla schiena. Oltre a loro, assente lo squalificato Daniel Svensson.
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
