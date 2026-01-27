TMW Giorni caldi per il Foggia, anche sul fronte uscite. Sylla interessa alla Dolomiti Bellunesi e non solo

Ultimi frenetici giorni di mercato quelli che attendono il calcio italiano e non solo, con la finestra di riparazione che si concluderà alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio: ultimi sei giorni di operazioni, quindi. Giorni che, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, potrebbero essere decisivi per il futuro dell'attaccante del Foggia Youssouph Cheikh Sylla, che potrebbe anche lasciare i colori rossoneri. Su di lui, infatti, è forte l'interesse della Dolomiti Bellunesi, che non ha però ancora affondato il colpo: prime manifestazioni di interesse, vedremo se seguiranno sviluppi.

Molto sullo sfondo, anche il Cittadella, che per il momento non si è però mosso, considerando che la priorità sono le uscite. Non è da escludere che i veneti rimangano con la rosa attuale, salvo colpi in extremis.