Rodman nella storia: è la prima High Impact Player Rule. Sarà la più pagata al mondo

Nei giorni scorsi, dopo mesi di trattative - non solo fra la calciatrice e il suo club - e un braccio di ferro con la National Women’s Soccer League (il massimo campionato statunitense) Trinity Rodman e il Washington Spirit hanno annunciato un rinnovo di contratto destinato a entrare nella storia e che renderà la figlia dell’indimenticabile Dennis Rodman, pluricampione NBA coi Chicago Bulls, la calciatrice più ricca del mondo.

La classe 2002 ha infatti firmato un accordo triennale, con scadenza al termine del 2028, da oltre due milioni di dollari (il precedente ingaggio era di 1,1 milioni). Un accordo reso possibile dall’introduzione della “High Impact Player Rule”, una norma che consente ai club di spendere fino a 1 milione di dollari oltre il salary cap per una singola giocatrice, a patto che questa soddisfi specifici criteri di élite come l’inserimento fra le prime trenta del Pallone d’Oro o nella Top40 del Guardian per due anni consecutivi. Una norma approvata recentemente che permetterà a Washington di non perdere la sua stella più brillante che era attratta da diversi club europei di prima fascia pronti a mettere sul piatto un ingaggio impossibile da pareggiare a causa dei vincoli del salary cap della NWSL prima di questa norma.

“Siamo profondamente grati che abbia scelto di restare con noi, nonostante alternative molto allettanti. - ha dichiarato la proprietaria dello Spirit, Michele Kang - Sono davvero felice di poter dire che ce l’abbiamo fatta”. “Mi sento benissimo, sono molto felice e grata. So che tutti avranno un’opinione, ma non mi ha mai condizionata. Sapevo di avere ancora tanto da dare a questo club”, sono invece le parole dell’attaccante.

Rodman dunque continuerà a essere compagna di squadra di due azzurre come Sofia Cantore e Lucia Di Guglielmo, quest’ultima arrivata nel corso del mercato invernale.