Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 gennaio

LAZIO, LOTITO BLOCCA ROMAGNOLI E ACCOGLIE MOTTA E MALDINI. CAGLIARI, ECCO ALBARRACIN. COMO-CUENCA, FATTA. INTER, PRESO JAKIROVIC. JUVENTUS, SI ALLONTANA ANCHE MATETA

Il Cagliari si prepara ad accogliere il nuovo rinforzo per il proprio attacco e conoscerà un nuovo uruguayano in Sardegna. Tutto definito per l'acquisto di Agustin Albarracin, classe 2005 che arriva negli isolani dal Boston River, società della capitale del paese Montevideo. Per il suo acquisto, il Cagliari versa 2 milioni di euro nelle casse del Boston River, che si riserva però il 30% sulla futura ed eventuale plusvalenza che dovessero realizzare a Cagliari.

Il Como ha accelerato e si è ormai aggiudicato Andres Cuenca. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club lombardo ha trovato l'accordo con il Barcellona per il classe 2007, con gli Hartono che sborseranno circa 500mila euro. I blaugrana manterranno anche una percentuale sulla futura rivendita, resta solo da definire la formula con cui approderà in Serie A: le ipotesi sul tavolo sono quelle di un prestito con obbligo di riscatto o di un trasferimento a titolo definitivo. Il 18enne passerà poi a titolo temporaneo allo Sporting Gijon, da decidere se per 6 o per 18 mesi.

Luca Ranieri è seguito da quattro squadre in Serie A. L'ex capitano della Fiorentina è seguito da Lazio e Torino, ma nelle ultime ore si sono aggiunte anche Parma e Cagliari, alla ricerca di un difensore esperto e di categoria. La valutazione è però altissima: circa 10 milioni di euro, con una cessione solamente a titolo definitivo, al massimo con un obbligo di riscatto.

Rinforzo dalla Croazia, e per il futuro, per l’Inter. Il club nerazzurro ha infatti annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Leon Jakirović dalla GNK Dinamo Zagabria. Il difensore classe 2008, si legge nel comunicato stampa ufficiale del club di viale della Liberazione, giocherà con l’Inter U23 in Serie C.

Mentre Luciano Spalletti insiste in casa Juventus per l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, c'è chi in Premier League fa sul serio per l'attaccante francese classe '97. Infatti, secondo quanto rivelato da The Athletic, il Nottingham Forest ha presentato un’offerta da 35 milioni di sterline (40 milioni di euro circa) per acquistare il giocatore dal Crystal Palace. Il raggiungimento di un accordo tra i Tricky Trees e il 28enne non sarebbe un problema, ma come precisato i Glaziers prenderanno in considerazione la partenza di Mateta ad una sola condizione: se verrà soddisfatta la valutazione fatta da circa 40 milioni di sterline (oltre 45 milioni di euro) a gennaio.

“È stata una decisione meditata”. Claudio Lotito torna così sul clamoroso dietrofront della sua Lazio: dopo che Alessio Romagnoli aveva salutato tutti, pronto al trasferimento in Qatar, il club biancoceleste ha comunicato che il difensore sarebbe rimasto alla corte di Maurizio Sarri. Una decisione che, spiega Lotito a RomaToday, è arrivata perché “abbiamo valutato con attenzione tutti gli elementi economici, tecnici e ambientali e scelto di non indebolire la squadra”.

Adesso il futuro del difensore resta un caso: il difensore centrale vuole andare via e il rischio è di trattenerlo contro la sua volontà: “È un professionista sotto contratto ed è un punto di riferimento per questa squadra - ha aggiunto Lotito -. La società ha ritenuto che, in questo momento, la sua permanenza fosse fondamentale per il gruppo. Le dinamiche personali si gestiscono internamente”.

Daniel Maldini è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Lazio. L'operazione si concluderà in prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni fissato a 14 milioni. Il giocatore è approdato a Roma per sostenere le visite mediche.

Visite mediche per Edoardo Motta con la Lazio, dopo che il portiere era arrivato questa mattina presto a Villa Mafalda. Tutto pronto dunque per la firma sul contratto, col classe 2005 che sarà il sostituto di Mandas, a sua volta in procinto di firmare col Bournemouth. Il giocatore arriverà dalla Reggiana, con la Lazio che spenderà poco più di 1 milione di euro per l'acquisto del suo cartellino. Il 50% della somma versata, ricordiamo, andrà alla Juventus per precedenti accordi.

Massimiliano Allegri vuole un difensore centrale e Igli Tare è all'opera per dare al Milan un ulteriore rinforzo. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con il Tottenham per il profilo di Radu Dragusin, difensore rumeno, vecchia conoscenza del campionato italiano. L'intenzione dei rossoneri è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe di avere le mani libere fra sei mesi, quando ci sarà da decidere e ci sarà l'ufficialità per la qualificazione in Champions League. Da parte degli Spurs, invece, c'è l'intenzione di arrivare a un obbligo di riscatto. Magari ancorato a determinate condizioni, ma che non siano troppo difficili. Quindi - almeno per ora - da escludere il quarto posto, più una qualificazione generica all'Europa che, di fatto, è già blindata o quasi visto il più dodici sull'Atalanta settima.

Il Parma guarda a Firenze per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto raccolto da TMW, il club emiliano sta pensando ad Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 attualmente in prestito alla Fiorentina dal Venezia. La trattativa è ben avviata: Nicolussi è da tempo non più centrale nel progetto tecnico dei viola di Paolo Vanoli. Ovviamente è coinvolto anche il club lagunare, che in estate aveva ceduto il centrocampista scuola Juventus in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro al raggiungimento di determinate condizioni.

Potrebbe sbloccarsi entro breve la situazione attorno a M'Bala Nzola (29 anni), centravanti attualmente al Pisa ma di proprietà della Fiorentina e pronto a lasciare la compagine toscana in maglia nerazzurra per accasarsi altrove e rilanciarsi. Il Sassuolo ha infatti accelerato sul centravanti con l'obiettivo di regalare a Grosso un'alternativa di rilievo al numero nove titolare Pinamonti: secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il Sassuolo ha raggiunto l'accordo sia con il Pisa che con il calciatore per averlo già adesso a gennaio. Di fatto adesso manca solamente l'ultimo ok, quello della Fiorentina, perché la trattativa venga finalizzata e arrivi alla fumata bianca.

La Roma incassa 13 milioni dalla cessione di Tammy Abraham al Besiktas. È arrivato il comunicato del club turco che annuncia di aver riscattato il giocatore dai giallorossi. I turchi ora lo cederanno all'Aston Villa.

Il Porto piomba sull'attaccante belga classe 2000 Cyril Ngonge. Nelle ultime ore si sta facendo concreto l'interessamento dal Portogallo per l'attaccante attualmente in prestito al Torino, ma che è legato al Napoli da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. La proposta può essere di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, seppur difficili. La valutazione dell'affare è intorno ai 15 milioni di euro e la società granata, nonostante in estate Marco Baroni abbia insistito per averlo, ha aperto alla possibilità di risolvere il prestito visto che il giocatore fin qui non s'è mostrato all'altezza delle aspettative estive.

Continua la trattativa per portare in Serie A Branimir Mlacic, difensore croato classe 2007 dell'Hajduk Spalato, con l’Udinese che al momento resta favorita. I contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza friulana continuano, serrati, anche questo pomeriggio, ma alla finestra resta sempre l’Inter.

I nerazzurri, che proprio oggi hanno ufficializzato un altro innesto croato - Leon Jakirovic, dalla Dinamo Zagabria - sono interessati da tempo: finora Mlacic aveva nicchiato, perché preferirebbe una squadra in grado di garantirgli continuità, evitando il grande salto. L’aria però sta cambiando, e non è escluso che l'Inter possa farsi avanti con un rilancio. Sono ore decisive per il croato.

ANCELOTTI-BRASILE, AVANTI FINO AL 2030. LICHSTEINER NUOVO ALLENATORE DEL BASILEA. IL PSG PRENDE DRO FERNANDEZ DAL BARCELLONA

Carlo Ancelotti ha già convinto tutti in Brasile e, indipendentemente da come andrà il prossimo Mondiale, dovrebbe continuare ad allenare la Seleção. Ad annunciarlo è il presidente della federazione calcistica brasiliana, Samir Xaud, che ha lasciato intendere come sia imminente il prolungamento del contratto del ct italiano fino al 2030. Ricordiamo che attualmente il contratto firmato dall'ex allenatore di Milan, Juventus e Real Madrid è a scadenza proprio nell'estate 2026. Xaud però ha spiegato: "Il dialogo (per il rinnovo) è già in corso ed entrambe le partit sono interessate. Stiamo apportando delle modifiche burocratiche per proseguire il suo lavoro assieme".

Ora è ufficiale: Aaron Anselmino lascia il Borussia Dortmund e torna al Chelsea. Il classe 2006 ha avuto un impatto relativo in Bundesliga con il club giallonero, con sole 6 apparizioni in campionato, anche a causa di alcuni stop fisici. Arriva comunque la decisione dei Blues di riportarlo alla base prima del tempo.

Era stato offerto alla Juventus, ma la Vecchia Signora non ha voluto affondare il colpo. Ora, un anno e mezzo dopo il West Ham, per Guido Rodriguez è tempo di lasciare la Premier League e tornare a giocare ne LaLiga. Il mediano argentino di 31 anni infatti è stato annunciato dal Valencia come nuovo acquisto del mercato di gennaio, a discapito delle problematiche incontrate nella trattativa con gli Hammers vista la clausola presente nel contratto ormai decaduto di rinnovo annuale.

Il Paris Saint-Germain annuncia l'ingaggio di Dro Fernández. Il diciottenne centrocampista spagnolo, che indosserà la maglia numero 27, ha firmato un contratto che lo legherà alla capitale francese fino al 2030, in una mossa pienamente in linea con la strategia sportiva del club e la sua forte attenzione ai giovani e ai talenti.

Il Bayern Monaco comincia a perdere la pazienza con Dayot Upamecano. Secondo quanto riportato da Sport1, il difensore francese ha sul tavolo da settimane un’offerta di rinnovo già pronta per essere firmata, ma continua a rimandare una risposta definitiva. Una situazione che sta generando crescente irritazione ai piani alti dell’Allianz Arena, soprattutto perché il club bavarese ritiene di aver già raggiunto il proprio limite economico.

Nani torna a sorpresa. L’ex esterno di Portogallo e Manchester United, 39 anni, ha deciso di rimettere gli scarpini per firmare con l’FC Aktobe, club della massima serie kazaka, dopo essersi ritirato ufficialmente nel dicembre 2024. La sua ultima apparizione risaliva a una gara con l’Estrela da Amadora contro lo Sporting Lisbona nel campionato portoghese. Ora, però, una nuova sfida lo attende in Asia centrale. "Sono molto felice di essermi unito all’Aktobe e non vedo l’ora di contribuire allo sviluppo del club e del calcio in Kazakistan", ha dichiarato Nani attraverso i canali ufficiali della società.

"Il Basilea annuncia l'ingaggio di Stephan Lichtsteiner come nuovo allenatore della prima squadra". Comincia così l'annuncio ufficiale del Basilea, al momento al quarto posto in Super League svizzera, di Stephan Lichtsteiner come nuova guida tecnica del team: l'ex Juventus, 42 anni, conosce come le sue tasche il club elvetico vista la passata esperienza nel settore giovanile, ha firmato un contratto valido fino all'estate 2029.