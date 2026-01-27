Niente Al Nassr per Pellegrini: nessuna trattativa in corso con la Roma o il giocatore

Lorenzo Pellegrini è tornato a essere protagonista con la Roma, segnando un gol importantissimo dal dischetto contro il Milan, valso l'1-1 finale all'Olimpico. Il centrocampista in questo momento è fondamentale per la sua squadra, ma il suo futuro resta molto incerto, come testimoniato dal suo contratto in scadenza che non sarà molto probabilmente rinnovato da parte dei giallorossi.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, non sono comunque in corso colloqui tra l'Al Nassr e il calciatore oppure con la Roma. Non è previsto dunque un trasferimento a breve in Arabia Saudita, mentre a fine stagione, da parametro zero, le cose cambieranno. Adesso però è presto per fare delle previsioni, visto che nessuna decisione è stata presa dal centrocampista.

Nella stagione 2025-2026 il 29enne ha collezionato 14 presenze e 3 gol in Serie A e 6 gettoni e una rete in Europa League. Tanti alti e bassi e un inizio da (quasi) separato in casa, prima del gol nel derby, che ha cambiato tutto.