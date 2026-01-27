Modena, per Massolin ci sono anche due club stranieri. Ma il club tiene l'asticella alta

Non ci sono solo club di Serie A – Udinese, Fiorentina e Bologna su tutte – sulle tracce del centrocampista del Modena Yanis Massolin, la cui crescita è sotto gli occhi di tutti e sta attirando sempre più club anche all’estero.

Il classe 2002, che da dicembre ha iniziato a conquistare sempre più spazio fino a diventare un titolare della formazione di Andrea Sottil, è finito infatti nel mirino anche di PSV Eindhoven e Villarreal, come riporta Avantigialli.com, che starebbero preparando la loro offerta per convincere il club emiliano a cedere uno dei suoi talenti.

La proprietà del Modena tiene però l’asticella più alta valutando Massolin fra i sei e gli otto milioni di euro compresi i bonus e non vorrebbe perderlo a metà stagione. Per questo motivo aprirebbe solo a una soluzione che gli consentirebbe di trattenere il francese in prestito fino a fine stagione. Altrimenti tutto è rimandato a giugno quando però la valutazione del classe 2002 potrebbe lievitare assieme al suo rendimento con altri club che a quel punto potrebbero entrare in gioco.