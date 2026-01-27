Stato di forma: Atalanta prima con l'Inter! Cagliari e Udinese meglio del Napoli
Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e un pareggio ci sono due squadre: l'Inter di Cristian Chivu e l'Atalanta di Raffaele Palladino. Tre le squadre sul gradino più basso del podio, tutte hanno conquistato tre successi, un pari e un KO negli ultimi cinque turni: si tratta del Como di Cesc Fabregas, della Juventus di Luciano Spalletti e della Roma di Gian Piero Gasperini. Seguono a quota nove punti il Genoa e il Milan.
In negativo spicca il Napoli di Antonio Conte reduce dalla netta sconfitta incassata domenica allo Juventus Stadium di Torino. I campioni d'Italia hanno conquistato sei punti nelle ultime cinque gare: sono solo undicesimi in questa graduatoria, hanno fatto peggio di Fiorentina, Udinese e Cagliari.
In coda con un punto c'è il Lecce di Eusebio Di Francesco, a quota due la Cremonese di Davide Nicola e l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. Quest'ultima squadra ieri sera ha perso 3-1 in casa nell'ultima gara di questo turno di campionato e ha confermato l'ultimo posto al pari del Pisa. Di seguito il dato squadra per squadra.
Atalanta 13 punti nelle ultime cinque partite di campionato
Inter 13 punti
Como 10 punti
Juventus 10 punti
Roma 10 punti
Genoa 9 punti
Milan 9 punti
Fiorentina 8 punti
Udinese 7 punti
Cagliari 7 punti
Napoli 6 punti
Lazio 5 punti
Parma 5 punti
Bologna 4 punti
Sassuolo 4 punti
Pisa 3 punti
Torino 3 punti
Hellas Verona 2 punti
Cremonese 2 punti
Lecce 1 punto
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.