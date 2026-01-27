Focus TMW Stato di forma: Atalanta prima con l'Inter! Cagliari e Udinese meglio del Napoli

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e un pareggio ci sono due squadre: l'Inter di Cristian Chivu e l'Atalanta di Raffaele Palladino. Tre le squadre sul gradino più basso del podio, tutte hanno conquistato tre successi, un pari e un KO negli ultimi cinque turni: si tratta del Como di Cesc Fabregas, della Juventus di Luciano Spalletti e della Roma di Gian Piero Gasperini. Seguono a quota nove punti il Genoa e il Milan.

In negativo spicca il Napoli di Antonio Conte reduce dalla netta sconfitta incassata domenica allo Juventus Stadium di Torino. I campioni d'Italia hanno conquistato sei punti nelle ultime cinque gare: sono solo undicesimi in questa graduatoria, hanno fatto peggio di Fiorentina, Udinese e Cagliari.

In coda con un punto c'è il Lecce di Eusebio Di Francesco, a quota due la Cremonese di Davide Nicola e l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. Quest'ultima squadra ieri sera ha perso 3-1 in casa nell'ultima gara di questo turno di campionato e ha confermato l'ultimo posto al pari del Pisa. Di seguito il dato squadra per squadra.

Atalanta 13 punti nelle ultime cinque partite di campionato

Inter 13 punti

Como 10 punti

Juventus 10 punti

Roma 10 punti

Genoa 9 punti

Milan 9 punti

Fiorentina 8 punti

Udinese 7 punti

Cagliari 7 punti

Napoli 6 punti

Lazio 5 punti

Parma 5 punti

Bologna 4 punti

Sassuolo 4 punti

Pisa 3 punti

Torino 3 punti

Hellas Verona 2 punti

Cremonese 2 punti

Lecce 1 punto