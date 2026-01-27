TMW
Il Benevento pesca in Serie D. Pronto a chiudere con l'Igea Virtus per De Falco: i dettagli
Un torneo ancora da chiudere, con una serratissima lotta che probabilmente si protrarrà fino alle ultime giornate, ma il Benevento non guarda solo all'attualità, ma anche al futuro perché è prossimo a chiudere un colpo in prospettiva, pescando in Serie D. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club sannita è forte su Cristian De Falco, portiere classe 2006 dell’Igea Virtus, ed è a lavoro per chiudere l'acquisto a titolo definitivo, con permanenza dell'estremo difensore - in prestito fino a giugno - all’Igea.
Per lui, in terra campana, pronto un contratto di quattro anni, che sarebbe una svolta per la carriera del giocatore. Sensazioni positive per la chiusura della trattativa.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
