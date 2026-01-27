TMW Il Philadelphia Union ha l'accordo con Blesa, ma non con il Cesena. Rifiutata la prima offerta

Dopo sei mesi positivi con la maglia del Cesena, con cui ha messo a segno quattro reti in 21 presenze, l’attaccante Jalen Blesa potrebbe salutare e volare negli Stati Uniti per proseguire la sua carriera. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW ci sarebbe infatti un club di Major League Soccer interessato allo spagnolo che ha anche il passaporto a stelle e strisce.

Si tratta del Philadelphia Union che avrebbe trovato l’accordo con il classe 2001 e ora starebbe cercando quella con un Cesena che non vorrebbe privarsi di uno dei suoi titolare a metà stagione. La prima offerta da 1,3 milioni di euro è stata infatti rifiutata dai romagnoli, ma il club della Pennsylvania sarebbe pronto a rilanciare nelle prossime ore forte anche dell’accordo con il calciatore iberico.