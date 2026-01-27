Serie A Women: goleade per Lazio, Milan e Juve, Roma di misura

Si è completata l’11ª giornata di Serie A Women, che ha visto diversi successi netti e qualche risultato di equilibrio. Vittorie convincenti per Lazio, Milan e Juventus, tutte capaci di imporsi con un secco 3-0 rispettivamente contro Fiorentina, Ternana Women e Parma. Successo di misura invece per la Roma, che espugna il campo del Genoa portando a casa tre punti preziosi.

Spettacolo ed equilibrio nella sfida tra Como Women e Inter, terminata 2-2 dopo una gara combattuta fino all’ultimo. Colpo esterno anche per il Napoli Women, che passa sul campo del Sassuolo con un netto 2-0.

SERIE A WOMEN, 11ª GIORNATA

Lazio-Fiorentina 3-0

29' Goldoni (L), 36' Piemonte (L), 61' [aut.] Curmark (F)

Milan-Ternana Women 3-0

34' e 80' van Dooren, 84' Kyvag

Genoa-Roma 0-1

45' Giugliano

Como Women-Inter 2-2

36' Kramzar (C), 48' Wullaert (I), 56' Kramzar (C), 61' Bugeja (I), 90+4' Polli (I)

Sassuolo-Napoli Women 0-2

45+2' Veletanlic, 52' Banusic

Lunedì 26 gennaio

Juventus-Parma 3-0

13' Bonansea, 77' Vangsgaard, 82' Godo

Classifica - Roma 28, Inter 21, Juventus 20, Lazio 18, Fiorentina 18, Milan 17, Napoli Women 17, Como Women 16, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7, Ternana Women 7