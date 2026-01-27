Padova, Banzato: "Il mio modello è l'Udinese. Serie A? Prima servono le basi solide"

"Il mio modello è chiaro, l’Udinese della famiglia Pozzo che da diversi anni dimostra giorno dopo giorno quanto voglio ora fare io al Padova". Il neo patron del Padova Alessandro Banzato in un'intervista a Il Sole 24 Ore ha parlato così del modello a cui punta per costruire una società e una squadra di livello: "Nel calcio si perdono tanti soldi? Per carità è verissimo. Ma ci sono eccezioni virtuose di società che hanno i conti in ordine e nel contempo valorizzano i giovani. lo guardo con favore a quelle esperienze".

Spazio poi alla questione stadio di proprietà: "L'Udinese ne ha uno, noi no ed è un tema da affrontare. Non oggi, ma andando avanti ci penseremo".

Banzato poi guarda al futuro e a un possibile salto in Serie A: "Prometto che il Padova sarà una società ambiziosa, prima però voglio porre le basi di una sana gestione. Solo successivamente mi porro l’obiettivo di salire in serie A".