Padova, Banzato: "Il mio modello è l'Udinese. Serie A? Prima servono le basi solide"
"Il mio modello è chiaro, l’Udinese della famiglia Pozzo che da diversi anni dimostra giorno dopo giorno quanto voglio ora fare io al Padova". Il neo patron del Padova Alessandro Banzato in un'intervista a Il Sole 24 Ore ha parlato così del modello a cui punta per costruire una società e una squadra di livello: "Nel calcio si perdono tanti soldi? Per carità è verissimo. Ma ci sono eccezioni virtuose di società che hanno i conti in ordine e nel contempo valorizzano i giovani. lo guardo con favore a quelle esperienze".
Spazio poi alla questione stadio di proprietà: "L'Udinese ne ha uno, noi no ed è un tema da affrontare. Non oggi, ma andando avanti ci penseremo".
Banzato poi guarda al futuro e a un possibile salto in Serie A: "Prometto che il Padova sarà una società ambiziosa, prima però voglio porre le basi di una sana gestione. Solo successivamente mi porro l’obiettivo di salire in serie A".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.