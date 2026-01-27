Serie C, ecco gli arbitri della 24ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 24ª giornata del campionato di Serie C 2025-26, seconda del girone di ritorno. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra venerdì 30 gennaio e lunedì 2 febbraio 2026:
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Triestina: Alfredo Iannello di Messina (Rizzello-Spizuoco. IV Ufficiale: Terribile. Operatore FVS: Sadikaj)
Cittadella-AlbinoLeffe: Riccardo Dasso di Genova (Ingenito-Di Dio. IV Ufficiale: Maccorin. Operatore FVS: Callovi)
Dolomiti Bellunesi-Virtus Verona: Fabrizio Pacella di Roma 2 (Decorato-Granata. IV Ufficiale: Mazzer. Operatore FVS: Pandolfo)
Giana Erminio-Union Brescia: Abdoulaye Diop di Treviglio (Rignanese-Colazzo. IV Ufficiale: Cerea. Operatore FVS: Galigani)
Inter U23-Pergolettese: Alessandro Colelli di Ostia Lido (Bosco-Mallimaci. IV Ufficiale: Bianchi. Operatore FVS: Martinelli)
Ospitaletto-Lumezzane: Silvia Gasperotti di Rovereto (Fumarulo-Fedele. IV Ufficiale: Iacobellis. Operatore FVS: Cavalli)
Pro Patria-Vicenza: Filippo Colaninno di Nola (Pasqualetto-Capriuolo. IV Ufficiale: Aloise. Operatore FVS: Fumagallo)
Pro Vercelli-Novara: Gabriele Sacchi di Macerata (Chichi-Gigliotti. IV Ufficiale: Bortolussi. Operatore FVS: Mandarino)
Renate-Alcione Milano: Gianluca Guitaldi di Rimini (Nigri-Scipione. IV Ufficiale: Bozzetto. Operatore FVS: Consonni)
Trento-Lecco: Mattia Nigro di Prato (Pelosi-Schirinzi. IV Ufficiale: Migliorini. Operatore FVS: Posteraro)
GIRONE B
Ascoli-Livorno: Mattia Ubaldi di Roma 1 (De Luca-Fanara. IV Ufficiale: Leorsini. Operatore FVS: Skura)
Bra-Gubbio: Enrico Cappai di Cagliari (Daghetta-Mazza. IV Ufficiale: Burlando. Operatore FVS: Mino)
Campobasso-Pontedera: Lorenzo Massari di Torino (Merciari-Gennuso. IV Ufficiale: Ursini. Operatore FVS: Aletta)
Carpi-Sambenedettese: Alessandro Pizzi di Bergamo (Cadirola-Vitale. IV Ufficiale: Kovacevic. Operatore FVS: Spagnolo)
Guidonia Montecelio-Arezzo: Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore (Brunetti-Scribani. IV Ufficiale: Caruso. Operatore FVS: Cirillo)
Juventus Next Gen-Pineto: Maksym Frasynyak di Gallarate (Hader-Rosania. IV Ufficiale: Viapiana. Operatore FVS: Marchese)
Perugia-Ravenna: Gianluca Renzi di Pesaro (Di Meo-Bianchi. IV Ufficiale: Dini. Operatore FVS: Lauri)
Pianese-Vis Pesaro: Fabrizio Ramondino di Palermo (Petarlin-Brizzi. IV Ufficiale: Di Loreto. Operatore FVS: Starnini)
Ternana-Torres: Gabriele Totaro di Lecce (Bernasso-Manzini. IV Ufficiale: Di Mario. Operatore FVS: Brunozzi)
GIRONE C
Atalanta U23-Benevento: Alberto Poli di Verona (Pilleri-Fenzi. IV Ufficiale: Galiffi. Operatore FVS:Bettani)
Picerno-Potenza: Dario Acquafredda di Molfetta (Celestino-Galluzzo. IV Ufficiale: Mastrodomenico. Operatore FVS: La Regina)
Cavese-Casarano: Ciro Aldi di Lanciano (Della Mea-Storgato. IV Ufficiale: Esposito. Operatore FVS: Chianese)
Cosenza-Casertana: Antonio Di Reda di Molfetta (Chillemi-Massari. IV Ufficiale: Vogliacco. Operatore FVS: Gatto)
Foggia-Audace Cerignola: Simone Gauzolino di Torino (Mastrosimone-Scardovi. IV Ufficiale: Spina. Operatore FVS: Martinelli)
Monopoli-Latina: Maria Marotta di Sapri (Macripò-Palermo. IV Ufficiale: Recchia. Operatore FVS: Recupero)
Salernitana-Giugliano: Riccardo Tropiano di Bari (Russo-Peloso. IV Ufficiale: Vingo. Operatore FVS: Ferraro)
Siracusa-Crotone: Domenico Castellone di Napoli (Russo-Tagliafierro. IV Ufficiale: Madonia. Operatore FVS: Minutoli)
Sorrento-Catania: Davide Gandino di Alessandria (Meraviglia-Miccoli. IV Ufficiale: Liotta. Operatore FVS: Martinelli)
Trapani-Team Altamura: Giacomo Rossini di Torino (Nechita-Li Vigni. IV Ufficiale: Gavini. Operatore FVS: Citarda)
