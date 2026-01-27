Siracusa, colpo argentino per la difesa: arriva Capomaggio dal Pineto
Dopo solo sei mesi di permanenza al Pineto, dove ha raccolto 13 presenze complessive in stagione, per il difensore centrale argentino Capomaggio ci sarà una nuova esperienza questa volta in Sicilia. Il calciatore è stato infatti acquistato dal Siracusa come si legge in una nota del club aretuseo:
"Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Thiago Capomaggio
Difensore argentino classe 2000, arriva dal Pineto, club con il quale ha disputato la prima parte di questa stagione nel girone B di Serie C. In precedenza, in Italia, ha giocato in Serie D con le maglie di Reggina e Citta di Sant'Agata
Il calciatore svolgerà oggi il primo allenamento agli ordini di mister Turati e sarà a disposizione per i prossimi impegni ufficiali"
