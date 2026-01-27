En-Nesyri, Mateta, Beto e... Kolo Muani: la Juventus vuole un attaccante per Spalletti

Il mercato della Juventus continua a essere un tema molto di attualità, soprattutto perché non si è ancora conclusa la rincorsa all'attaccante da regalare a Luciano Spalletti. Youssef En-Nesyri sembra ormai quasi definitivamente sfumato, così i bianconeri hanno dovuto virare su altri profili, come quello di Beto dell'Everton. Qualche sondaggio è stato fatto, gli inglesi lo cederebbero per 20 milioni di euro, con la Vecchia Signora che lo prenderebbe solo in prestito senza obbligo. Saranno fatte delle valutazioni.

La pista che porta a Jean-Philippe Mateta invece si complica perché aumenta la concorrenza. Il Nottingham Forest ha messo sul piatto 40 milioni di euro, troppo pochi per il Crystal Palace, che per essere convinto da Comolli e dagli uomini mercato degli italiani ha bisogno di un'offerta per un prestito con obbligo di riscatto, proposta che ancora non è stata formulata dalla Juventus.

Infine è trapelata nelle ultime ore la notizia di contatti per riportare in Serie A Randal Kolo Muani. In Inghilterra ha segnato solo 2 gol, tutti in Champions League, ma al momento il Tottenham non apre alla cessione e anche il PSG, club proprietario del cartellino che in estate non ha raggiunto l'accordo per un suo trasferimento nel nostro Paese, non è d'accordo con questa soluzione.