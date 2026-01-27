Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

En-Nesyri, Mateta, Beto e... Kolo Muani: la Juventus vuole un attaccante per Spalletti

En-Nesyri, Mateta, Beto e... Kolo Muani: la Juventus vuole un attaccante per SpallettiTUTTO mercato WEB
Alessio Del Lungo
Oggi alle 00:42I fatti del giorno
Alessio Del Lungo

Il mercato della Juventus continua a essere un tema molto di attualità, soprattutto perché non si è ancora conclusa la rincorsa all'attaccante da regalare a Luciano Spalletti. Youssef En-Nesyri sembra ormai quasi definitivamente sfumato, così i bianconeri hanno dovuto virare su altri profili, come quello di Beto dell'Everton. Qualche sondaggio è stato fatto, gli inglesi lo cederebbero per 20 milioni di euro, con la Vecchia Signora che lo prenderebbe solo in prestito senza obbligo. Saranno fatte delle valutazioni.

La pista che porta a Jean-Philippe Mateta invece si complica perché aumenta la concorrenza. Il Nottingham Forest ha messo sul piatto 40 milioni di euro, troppo pochi per il Crystal Palace, che per essere convinto da Comolli e dagli uomini mercato degli italiani ha bisogno di un'offerta per un prestito con obbligo di riscatto, proposta che ancora non è stata formulata dalla Juventus.

Infine è trapelata nelle ultime ore la notizia di contatti per riportare in Serie A Randal Kolo Muani. In Inghilterra ha segnato solo 2 gol, tutti in Champions League, ma al momento il Tottenham non apre alla cessione e anche il PSG, club proprietario del cartellino che in estate non ha raggiunto l'accordo per un suo trasferimento nel nostro Paese, non è d'accordo con questa soluzione.

Articoli correlati
Napoli, Neres si opera ma Conte perde un altro big. E il mercato resta a saldo zero... Napoli, Neres si opera ma Conte perde un altro big. E il mercato resta a saldo zero
Serie A, da Dimarco ad Atta: tutti i MVP della 22ª giornata Serie A, da Dimarco ad Atta: tutti i MVP della 22ª giornata
E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la... E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Altre notizie I fatti del giorno
L'Udinese approfitta di un Verona a pezzi. Il Bentegodi contesta, Zanetti: "Ci siamo... L'Udinese approfitta di un Verona a pezzi. Il Bentegodi contesta, Zanetti: "Ci siamo indeboliti"
Lazio, parla Lotito: il presidente blocca Romagnoli e rilancia con Motta e Maldini... Lazio, parla Lotito: il presidente blocca Romagnoli e rilancia con Motta e Maldini
Firenze e la Fiorentina salutano un'ultima volta Commisso. La famiglia: "Continueremo... Firenze e la Fiorentina salutano un'ultima volta Commisso. La famiglia: "Continueremo qui"
En-Nesyri, Mateta, Beto e... Kolo Muani: la Juventus vuole un attaccante per Spalletti... En-Nesyri, Mateta, Beto e... Kolo Muani: la Juventus vuole un attaccante per Spalletti
Napoli, Neres si opera ma Conte perde un altro big. E il mercato resta a saldo zero... Napoli, Neres si opera ma Conte perde un altro big. E il mercato resta a saldo zero
Serie B, 21ª giornata: i migliori giocatori, ruolo per ruolo, del torneo cadetto Serie B, 21ª giornata: i migliori giocatori, ruolo per ruolo, del torneo cadetto
Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +5 sul Milan. Scatto del Genoa Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +5 sul Milan. Scatto del Genoa
La Roma gioca meglio ed evita la beffa Allegriana. Il Milan si accontenta del punto... La Roma gioca meglio ed evita la beffa Allegriana. Il Milan si accontenta del punto
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
1 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
2 Verona, Zanetti: "Niente alibi, seppur evidenti: non abbandonerò la barca"
3 De Zerbi nel mirino della stampa francese? Still riflette: "Credo ci sia un altro ostacolo"
4 Verona, Zanetti: "Non sono tranquillo. Mi sarei aspettato giocatori, invece sono andati via due titolari"
5 Il Parma guarda in Bundesliga per rinforzare la difesa. Contatti per Deman
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, parla Lotito: il presidente blocca Romagnoli e rilancia con Motta e Maldini
Immagine top news n.1 En-Nesyri, Mateta, Beto e... Kolo Muani: la Juventus vuole un attaccante per Spalletti
Immagine top news n.2 Napoli, Neres si opera ma Conte perde un altro big. E il mercato resta a saldo zero
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica al termine della 22ª giornata: l'Udinese aggancia la Lazio, Verona nei guai
Immagine top news n.4 La Juventus ci ha riprovato per Kolo Muani: il Tottenham per ora non apre alla cessione
Immagine top news n.5 Gasperini: "Mi avevano detto che a Roma non si può fare calcio. Non sono d'accordo"
Immagine top news n.6 Lazio, Daniel Maldini è a Roma: le foto e i video del suo arrivo all'aeroporto
Immagine top news n.7 Caso Romagnoli, Lotito: "Ha un contratto ed è un punto di riferimento. La Lazio non è in svendita"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.2 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.3 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.4 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, può essere questa la fuga Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, ko e addio Scudetto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, Zanetti: "Non sono tranquillo. Mi sarei aspettato giocatori, invece sono andati via due titolari"
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Atta: "Stasera mi sono divertito, abbiamo costruito tante occasioni da gol"
Immagine news Serie A n.3 Torino, anche l'Espanyol si inserisce nella corsa a Ngonge
Immagine news Serie A n.4 I tifosi del Verona perdono la pazienza: contestazione dopo l'Udinese, il video
Immagine news Serie A n.5 Verona, crisi senza fine. Solo due punti ottenuti da fine dicembre
Immagine news Serie A n.6 Udinese, Runjaic: "Felice per la prestazione della squadra, Davis sta crescendo tanto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, rinforzo in attacco in arrivo: accordo raggiunto con il Sassuolo per Skjellerup
Immagine news Serie B n.2 Benali e l'addio al Bari: "Mi hanno detto che non ero gradito, volevo portare il club in A"
Immagine news Serie B n.3 Bari, serve un rinforzo in difesa: fra le ipotesi c'è anche il ritorno di Mantovani
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, buone notizie per Gregucci: Barak ha lavorato sul campo
Immagine news Serie B n.5 Empoli, blindato il giovane Campaniello: l'attaccante ha rinnovato fino al 2028
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, anche Viti va subito ko. Attesa per gli esami medici: può saltare lo Spezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento-Lecco, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti lecchesi
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo: "Non possiamo pensare che il discorso promozione sia chiuso"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza lanciato verso la B. Poker al Cittadella e +15 sul Lecco secondo in classifica
Immagine news Serie C n.4 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Immagine news Serie C n.5 Cavese, il giovane Igor Amerighi passa all'Inter: domani le visite mediche
Immagine news Serie C n.6 Casertana, colpo a centrocampo: dal Napoli arriva in prestito Coli Saco
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Como, chi raggiungerà il Napoli ai quarti?
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A femminile, la Juventus travolge il Parma 3-0 e vola al terzo posto in classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Emma Severini ricorda Commisso: "Uomo dai valori unici, ha fatto tanto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiale 2027, svelato il logo e lo slogan dell'edizione ospitata dal Brasile
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, dopo un anno finisce l'avventura di Kuhl. Ha firmato fino al '29 con l'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, si conclude oggi il girone di andata: in campo Juventus e Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?