TMW Radio Antonio Paganin: "Bologna, calo fisiologico. Juve, una magia di Spalletti"

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin.

Fiorentina, il figlio di Commisso nuovo presidente:

"Penso sia bello quando una famiglia dà continuità a una figura importante come il padre. La Fiorentina è cresciuta nel tempo, vedi anche il centro sportivo. Auguro il meglio a chi ha preso le redini. Si capisce quanto tenga questa famiglia alla Fiorentina".

Come si spiega il blackout del Bologna?

"Non dico che me l'aspettavo, ma il cambio di gioco che c'è stato ti porta via tanto dal punto di vista di energie nervose e fisiche. La difficoltà è fisiologica, non è facile mantenere certi ritmi. Manca un certo ritmo, e un gioco così dispendioso puoi pagarlo. E non avendo una rosa non profondissima non è facile mantenere quel livello sempre. Ci sta quest'anno, complici i tanti impegni, che paghi qualcosa. E' un calo fisiologico che ci sta".

Dove può arrivare questa Juve?

"Per me è una grande sorpresa, non pensavo riuscisse a fare questo salto in avanti. Se porti dentro un tecnico vincente in un ambiente come quello, torna tutto normale, non me ne voglia Tudor. Al netto delle difficoltà del Napoli, li devi battere poi e lo ha fatto bene, con qualità tecnica, cattiveria agonistica, non concedendo nulla, con il piglio di una Juve abituata a vincere. Spalletti ha fatto una mezza magia, non pensavo potesse tornare in lotta per i primi quattro posti".