Serie B, giudice sportivo: otto squalificati tra i giocatori. Fermato mister Dionigi (Reggiana)
Archiviata la 21ª giornata del campionato di Serie B, ecco le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per la versione integrale).
Di seguito la nota ufficiale:
SERIE BKT
Gare del 23-24-25 gennaio 2026 - Seconda giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
SOCIETÀ
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CESENA per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, una persona non in distinta ma riconducibile alla Società, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, assumendo un atteggiamento provocatorio.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVE STABIA titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti e l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un seggiolino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni e nel recinto di giuoco numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €1.500,00
LEONE Giuseppe (Juve Stabia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COLOMBO Leonardo (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MANGRAVITI Massimiliano (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
REINHART Tobias Elian (Reggiana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
SIMIC Lorenco (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TIRITIELLO Andrea (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
BRACAGLIA Gabriele (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MATEJU Ales (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
ALLENATORI
NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DIONIGI Davide (Reggiana): già diffidato (Quinta sanzione).
