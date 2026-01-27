Focus TMW Classifiche a confronto: crollo Napoli, -10 come la Lazio! Milan e Roma a braccetto

Classifiche a confronto dopo ventidue giornate di Serie A. L'Inter capolista che nell'ultimo turno ha approfittato degli scontri diretti alle sue spalle per allungare ulteriormente sulle dirette concorrenti ha al momento due punti in più rispetto allo scorso campionato. Seguono Milan e Roma, squadre in netta ripresa dopo i deludenti risultati della passata stagione: sia la squadra di Allegri che quella di Gasperini viaggiano con tredici punti in più rispetto a un anno fa. Tra tutte le venti squadre della Serie A c'è solo una squadra che sta facendo meglio di queste due big in questa speciale graduatoria: è il Como di Cesc Fabregas. Attualmente sesti in classifica e a -3 dalla zona Champions, i lariani dopo 22 turni hanno 18 punti in più rispetto all'annata del ritorno in Serie A.

In negativo le due squadre col confronto peggiore restano Fiorentina e Atalanta, anche se la squadra nerazzurra grazie agli ultimi risultati positivi ha notevolmente ridotto il disavanzo rispetto alla scorsa Serie A. Molto male il Napoli di Antonio Conte e la Lazio di Maurizio Sarri: anche a causa degli ultimi risultati negativi queste due squadre viaggiano con dieci punti in meno rispetto alla scorsa stagione.

Andamento molto diverso quello delle due compagini che ieri sera hanno chiuso il programma della 22esima giornata: +3 per l'Udinese, -6 per l'Hellas Verona ultimo in classifica. Di seguito il dato nel dettaglio.

Inter 52 punti (+2 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 22 partite di campionato)

Milan 47 (+13)

Roma 43 (+13)

Napoli 43 (-10)

Juventus 42 (+5)

Como 40 (+18)

Atalanta 35 (-11)

Bologna 30 (-7)

Lazio 29 (-10)

Udinese 29 (+3)

Sassuolo 26 (in Serie B)

Cagliari 25 (+4)

Genoa 23 (-3)

Cremonese 23 (in Serie B)

Parma 23 (+3)

Torino 23 (-3)

Lecce 18 (-2)

Fiorentina 17 (-22)

Hellas Verona 14 (-6)

Pisa 14 (in Serie B)