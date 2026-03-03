Serie A, la Top 11 della 27ª giornata: Jesus Rodriguez da 8, Berardi show

Di seguito la Top 11 della 27ª giornata di Serie A che vede in Jesus Rodiguez il MVP, unico a meritarsi un 8 in pagella. In cattedra anche il compagno di squadra Maximo Perrone, così come il milanista Pavlovic che ha sbloccato al 90' la partita di Cremona; il cagliaritano Folorunsho, in rete nell'anticipo di venerdì a Parma. Simbolo del successo del Sassuolo contro l'Atalanta è Domenico Berardi, decisivo a Pisa invece Skorupski e il Bologna trova un importante successo esterno. Ecco il nostro 4-2-3-1:

Lukasz Skorupski (Bologna) 7.5

Nicolò Bertola (Udinese) 7

Federico Gatti (Juventus) 7

Strahinja Pavlovic (Milan) 7.5

Ardian Ismajli (Torino) 7

Maximo Perrone (Como) 7.5

Michael Folorunsho (Cagliari) 7.5

Domenico Berardi (Sassuolo) 7.5

Jens Odgaard (Bologna) 7.5

Jesus Rodriguez (Como) 8

Giovanni Simeone (Torino) 7.5

SERIE A - 27ª GIORNATA



Parma - Cagliari 1-1

62' Folorunsho (C), 83' Oristanio (P)

Como - Lecce 3-1

13' Coulibaly (L), 18' Douvikas (C), 36' Rodriguez (C), 44' Kempf (C)

Hellas Verona - Napoli 1-2

2' Hojlund (N), 64' Akpa Akpro (HV), 90' + 6 Lukaku (N)

Inter - Genoa 2-0

31' Dimarco, 70' rig. Calhanoglu

Cremonese - Milan 0-2

90' Pavlovic, 90' + 4 Leao

Sassuolo - Atalanta 2-1

23' Kone (S), 69' Thorsvedt (S), 88' Musah (A)

Torino - Lazio 2-0

21' Simeone, 53' Zapata

Roma - Juventus 3-3

39' Wesley (R), 47' Conceiçao (J), 54' Ndicka (R), 65' Malen (R), 78' Boga (J), 90' + 3 Gatti (J)

Pisa - Bologna 0-1

90' Odgaard

Udinese - Fiorentina 3-0

10' Kabasele, 64' rig. Davis, 90' + 4 Buksa

CLASSIFICA

1. Inter 67

2. Milan 57

3. Napoli 53

4. Roma 51

5. Como 48

6. Juventus 47

7. Atalanta 45

8. Bologna 39

9. Sassuolo 68

10. Udinese 35

11. Lazio 34

12. Parma 33

13. Cagliari 30

14. Torino 30

15. Genoa 27

16. Fiorentina 24

17. Cremonese 24

18. Lecce 24

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

9 reti: Douvikas e Paz (Como), Leao (Milan) e Hojlund (Napoli)

8 reti: Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 28ª GIORNATA

Napoli - Torino (venerdì 6 marzo, ore 20.45, DAZN)

Cagliari - Como (sabato 7 marzo, ore 15, DAZN)

Atalanta - Udinese (sabato 7 marzo, ore 18, DAZN)

Juventus - Pisa (sabato 7 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)

Lecce - Cremonese (domenica 8 marzo, ore 12.30, DAZN)

Bologna - Hellas Verona (domenica 8 marzo, ore 15, DAZN)

Fiorentina - Parma (domenica 8 marzo, ore 15, DAZN)

Genoa - Roma (domenica 8 marzo, ore 18, DAZN e Sky)

Milan - Inter (domenica 8 marzo, ore 20.45, DAZN)

Lazio - Sassuolo (lunedì 9 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)