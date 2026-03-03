Retroscena Ismael Koné: fu ad un passo dal Bologna. Oggi lo vogliono Inter, Juve e Roma

A un mese dal riscatto anticipato, il Sassuolo si gode un super Ismael Koné e adesso chiede 30 milioni per il centrocampista canadese, protagonista di una stagione da urlo, con 5 gol in 24 presenze e leadership crescente nella corsa europea dei neroverdi. L’ultimo squillo è arrivato contro l’Atalanta, nel successo che ha certificato il momento d’oro della squadra di Fabio Grosso.

Il boom del classe 2002, nato in Costa d’Avorio ma cresciuto in Canada, non è passato inosservato. In passato lo aveva seguito la Roma, la Juventus ha chiesto informazioni, ma è soprattutto l’Inter ad averlo monitorato con costanza. Come infatti scritto da Tuttosport, uno scout nerazzurro era presente anche al Mapei Stadium domenica, mentre emissari inglesi si sono alternati nelle ultime settimane.

Il tandem dirigenziale emiliano ha fiutato l’affare e i 12,5 milioni investiti a gennaio oggi rappresentano una potenziale plusvalenza monstre per la famiglia Squinzi. Decisiva la chiamata estiva che ha convinto Koné a lasciare Marsiglia dopo le frizioni con Roberto De Zerbi. All’orizzonte c’è anche il Mondiale con il Canada del ct Marsch, vetrina ideale per alimentare un’asta internazionale. Una parabola sorprendente, considerando che nel 2020 il centrocampista avrebbe potuto sbarcare in Serie A al Bologna, prima che il Covid bloccasse tutto.