Serie A, la Top 11 dopo 12 giornate: il Milan diventa la squadra più rappresentata

Di seguito la Top 11 di Serie A dopo 12 giornate. Cambiano 4 giocatori in questa formazione tipo, con Maignan che prende il posto di Caprile fra i pali; Heggem quello di Tiago Gabriel in difesa; Modric quello di Calhanoglu a centrocampo e Thuram quello di Bonny in attacco. Questo il nostro 3-4-2-1 che vede il Milan come squadra come più rappresentata:

Mike Maignan - (Milan) 6.64

Marc-Oliver Kempf - (Como) 6.50

Torbjorn Heggem - (Bologna) 6.40

Alessandro Bastoni - (Inter) 6.41

Alexis Saelemaekers - (Milan) 6.29

André-Frank Zambo Anguissa - (Napoli) 6.64

Luka Modric - (Milan) 6.54

Federico Dimarco - (Inter) 6.63

Christian Pulisic - (Milan) 6.69

Nico Paz - (Como) 6.67

Marcus Thuram - (Inter) 6.43

- - -

SERIE A - 12ª GIORNATA

Cagliari - Genoa 3-3

18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)

Udinese - Bologna 0-3

54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi

Fiorentina - Juventus 1-1

45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)

Napoli - Atalanta 3-1

17' e 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)

Hellas Verona - Parma 1-2

18' e 80' Pellegrino (P), 65' Giovane (H)

Cremonese - Roma 1-3

17' Soulé (R), 64' Ferguson (R), 69' Wesley (R). 90' + 3 Folino (C)

Lazio - Lecce 2-0

29' Guendouzi, 90' + 5 Noslin

Inter - Milan 0-1

54' Pulisic

Torino - Como 1-5

36' e 52' Addai (C), 45'+ 2 rig. Vlasic (T), 71' Ramon, 76' Paz (C), 86' Baturina (C)

Sassuolo - Pisa 2-2

4' rig. Nzola (P), 6' Matic (S), 81' Meister (P), 90' + 5 Thorsvedt (S)

CLASSIFICA

1. Roma 27

2. Milan 25

3. Napoli 25

4. Inter 24

5. Bologna 24

6. Como 21

7. Juventus 20

8. Lazio 18

9. Sassuolo 17

10. Udinese 15

11. Cremonese 14

12. Torino 14

13. Atalanta 13

14. Cagliari 11

15. Parma 11

16. Pisa 10

17. Lecce 10

18. Genoa 8

19. Hellas Verona 6

20. Fiorentina 6

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna), Paz (Como), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli (Cremonese), Bonny e Lautaro Martinez (Inter), Leao (Milan), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino)

3 reti: Borrelli (Cagliari), Addai (Como), Mandragora (Fiorentina), Ostigard (Genoa), Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Nzola (Pisa), Davis e Zaniolo (Udinese)

PROSSIMO TURNO

Como - Sassuolo (28 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)

Genoa - Hellas Verona (29 novembre ore 15, DAZN)

Parma - Udinese (29 novembre ore 15, DAZN)

Juventus - Cagliari (29 novembre ore 18, DAZN)

Milan - Lazio (29 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)

Lecce - Torino (30 novembre ore 12.30, DAZN)

Pisa - Inter (30 novembre ore 15, DAZN)

Atalanta - Fiorentina (30 novembre ore 18, Sky e DAZN)

Roma - Napoli (30 novembre ore 20.45, DAZN)

Bologna - Cremonese (1° dicembre ore 20.45, DAZN)