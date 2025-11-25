Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Forlì, Cappelli: "Non vendo ad avventurieri. Aperto solo a persone serie"

Luca Bargellini
Oggi alle 11:04Serie C
Luca Bargellini

All'indomani della nota con il quale il Forlì ha comunicato l'aumento di capitale sociale, Gianfranco Cappelli, presidente del club biancorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le colonne de Il Resto del Carlino:

"Abbiamo rimpinguato le casse sociali perché dovevamo farlo, dopo gli sforzi onerosi precedentemente sostenuti. Tutti i soci credono fermamente nel progetto e ci hanno assecondato. Oggi siamo più compatti che mai. Qui non c’è nessuno legato alla poltrona. Se qualcuno è interessato al Forlì per condurlo sempre più in
alto, noi siamo apertissimi a sederci attorno a un tavolo. Qualche trattativa c’è stata, poi però bisogna sempre valutare con chi si ha a che fare…Di avventurieri è pieno il mondo. Servono soldi veri, non si scappa".

