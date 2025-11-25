Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 novembre

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 novembreTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 01:00Serie A
Daniel Uccellieri
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

MAIGNAN STELLA DEL DERBY: MILAN E ALLEGRI GIÀ AL LAVORO PER EVITARE IL DONNARUMMA-BIS. POBEGA VERSIONE BOMBER RILANCIA I SOGNI DEL BOLOGNA. E A FEBBRAIO SARÀ ACQUISTATO. NEL WEEKEND LA DIRIGENZA DELLA FIORENTINA HA VISTO GLI AGENTI DI DODO. IL PUNTO SUL RINNOVO

C'è l'inconfondibile impronta delle manone di Mike Maignan come immagine di copertina più potente del derby della Madonnina di ieri sera, che ha visto un Milan cinico riuscire a battere 1-0 i cugini dell'Inter. Merito del gol da rapace d'area messo a segno da Pulisic, senza dubbio, ma tantissimo è passato anche dalle grandi parate di Maignan. E non c'è soltanto il calcio di rigore parato a Calhanoglu (che lo rende il primo portiere di Serie A di sempre capace di questa impresa) a determinare la grandezza delle parate di Maignan, rivedersi per esempio l'intervento di inizio partita sul colpo di testa di Thuram o quello a fine primo tempo che ha mandato a sbattere sul palo il bel tentativo di Lautaro. Maignan ha vissuto un'altra notte da grande protagonista, rivelandosi un autentico fattore di accrescimento punti per il Milan di Allegri 2.0. C'è però un elemento di disturbo, nella cornice idilliaca del racconto: il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ancora tutt'altro che vicino ad essere rinnovato. Uno scenario che riporta inevitabilmente all'addio di Gianluigi Donnarumma, proprio colui che difendeva la porta del Diavolo prima di Maignan. L'obiettivo della società rossonera è di non ripetere l'errore, evitando per quanto sarà possibile un addio a costo zero. Potrebbe essere letta proprio in questa direzione la scelta di affidargli la fascia da capitano. Se da cosa nasce cosa, chissà che Allegri non lo convinca.

Nella giornata di sabato il Bologna è tornato a respirare cosa significhi occupare il primo posto nella classifica di Serie A a distanza di tanti anni dall'ultima volta, e lo ha fatto vincendo 3-0 a Udine nel segno di Tommaso Pobega, autore di una bella doppietta grazie alla quale ha tolto il tappo al match. Pobega è uno dei fedelissimi di Italiano di questo Bologna, avendoci già lavorato per altri due anni assieme oltre a questo attualmente in corsa (la prima volta allo Spezia, la seconda nella passata stagione) e nel mese di febbraio del 2026 si appresta a diventare a tutti gli effetti un tesserato del Bologna. Sì, perché nell'accordo di prestito con il Milan è stato inserito un obbligo di acquisto condizionato, vincolato al raggiungimento del primo punto da parte della squadra emiliana a partire dal mese di febbraio. Non appena ciò succederà, nelle casse del Milan entreranno circa 7 milioni di euro. Dopo la doppietta di Udine, lo stesso Pobega ha voluto specificare anche il motivo dietro alla sua scelta di aspettare il Bologna anche dopo il mancato riscatto a giugno e tornare nei rossoblù: "È bello che riusciamo a dare valore in campo alle cose che proviamo in settimana. Qui ho trovato un gruppo bello con cui lavorare, per questo sono voluto tornare. Adesso continuiamo a crescere, margine ce n’è ancora".

Si stanno riallacciando i contatti tra la Fiorentina e Dodo sul tema del rinnovo di contratto, dopo tanti mesi di silenzio che avevano fatto seguito a un iniziale raffreddamento del rapporto tra le parti per via di una trattativa che a un certo punto sembrava arrivata in porto ma poi ha dato l'idea di essere naufragata. Con i movimenti degli ultimi giorni, dopo che ormai da più di un mese la Fiorentina aveva fatto sapere informalmente di essere pronta a riaprire il canale, è possibile anche tornare a respirare un maggior ottimismo sul tema. Secondo quanto ricostruito da Tuttomercatoweb.com, infatti, nel fine settimana gli agenti di Dodo erano a Firenze e sabato pomeriggio hanno presenziato allo stadio Franchi per la sempre sentita partita dei viola contro la Juventus, nella quale Dodo peraltro è partito tra gli undici titolari salvo poi però lasciare il campo all'intervallo, a causa di un problema fisico alla coscia. Nelle ore a margine del match, c'è stata l'occasione di incontrarsi di persona con il nuovo direttore sportivo viola Goretti, pronto a portare avanti l'operazione disgelo già avviata dal suo predecessore Pradè. L'obiettivo della Fiorentina è far firmare a Dodo un nuovo contratto fino al 2030 (con opzione o in via diretta) e per questo la società e i procuratori del laterale brasiliano classe 1998 si sono dati nuovo appuntamento nelle prossime settimane.

REAL MADRID, VINICIUS IRREMOVIBILE: INCONTRA IL PRESIDENTE PEREZ E CONGELA IL RINNOVO. UPAMECANO GIGANTE, MANCA IL RINNOVO COL BAYERN: ORA ANCHE IL PSG PENSA AL COLPO A ZERO

Arriva una bomba di mercato da The Athletic: Vinicius Junior ha comunicato alla dirigenza del Real Madrid, e in particolare al presidente Florentino Perez, che non intende rinnovare il suo contratto finché il rapporto con l’allenatore Xabi Alonso rimarrà così difficile. La posizione dell'esterno offensivo brasiliano è emersa in un incontro privato tra lui e il presidente del club madrileno alla fine di ottobre, come rivelato da spifferi di corridoio delle merengues. Come noto, però, il rapporto tra Vinicius e coach Alonso si è deteriorato nel corso della stagione, ma tutto risalirebbe alla semifinale del Mondiale per Club del 9 luglio, quando Alonso lo lasciò in panchina contro il PSG. Solo un infortunio dell’ultimo minuto di Trent Alexander-Arnold portò l’allenatore spagnolo a inserirlo nell’undici titolare, ma schierato a destra e non nella sua posizione preferita a sinistra. Intanto c'è un dato di fatto: il contratto di Vinicius scade nel 2027. Le trattative di rinnovo erano iniziate a gennaio 2025 ma già allora si erano arenate. I motivi sono molteplici e non c'entra solo Xabi Alonso: la stella brasiliana guadagna circa 18 milioni di euro netti a stagione e da Madrid hanno proposto 20 milioni con il nuovo accordo, ma l'entourage del giocatore ha chiesto un contratto record, paragonabile al più ricco nella storia del club. Cristiano Ronaldo. Vale a dire fino a 30 milioni a stagione tra stipendio, bonus e premio di rinnovo.

Dayot Upamecano resta una questione da risolvere in casa Bayern Monaco. Il difensore francese di 27 anni sta vivendo una stagione strepitosa all'ombra dell'Allianz Arena, eppure la situazione contrattuale non è ancora stata chiarita e dal prossimo 30 giugno di fatto il giocatore potrebbe levare le tende da Monaco e dalla Bundesliga magari. Una perdita, eventualmente a parametro zero, che il club tedesco vuole ovviamente vuole evitare e per questo la dirigenza dei bavaresi sta lavorando intensamente per raggiungere un rinnovo. Secondo quanto riferito da Sky Sports DE, si parlerebbe di un nuovo accordo fino al 2030 o al 2031. La volontà del Bayern c'è, ma anche quella di Upamecano, ma la firma non è ancora arrivata. E questo richiama l'attenzione di molteplici top club europei, che seguono con interesse la trattativa in corso tra le parti. E oltre al Real Madrid, anche il PSG si sarebbe messo sulle tracce della stella dei bavaresi. Le condizioni, ovviamente, sono favorevoli e sia le merengues che i francesi vorrebbero "scippare" il classe '98 a costo zero. Dopo la partita contro il Freiburg, Upamecano ha parlato nuovamente del suo futuro, rivelando che la sua decisione non dipenderà solo dagli aspetti economici, ma anche da quelli sportivi, altrettanto determinanti. Pur senza alcuna indicazione precisa: "Posso dirlo altre 100 volte, ma vedremo cosa succederà", le parole riportate dall'emittente satellitare.

Articoli correlati
Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona... Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona Europa
Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress... Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
...con Joao Santos ...con Joao Santos
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 novembre
Juventus, Yildiz rifiata con il Bodo? Spalletti: "Il riposo a parte del gioco" Juventus, Yildiz rifiata con il Bodo? Spalletti: "Il riposo a parte del gioco"
Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress... Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
Como, Addai si gode il premio di MVP: "Sono felice per i due gol. Europa? Non ci... Como, Addai si gode il premio di MVP: "Sono felice per i due gol. Europa? Non ci pensiamo"
Sassuolo, Thorstvedt: "Vogliamo alzare il livello e finire alto in classifica" Sassuolo, Thorstvedt: "Vogliamo alzare il livello e finire alto in classifica"
Iezzo elogia Neres: "Il Benfica si sarà pentito della sua cessione. Può puntare alla... Iezzo elogia Neres: "Il Benfica si sarà pentito della sua cessione. Può puntare alla Nazionale"
Torino, Vlasic: “Crollati nel secondo tempo. Rigore? Sono io il primo tiratore" Torino, Vlasic: “Crollati nel secondo tempo. Rigore? Sono io il primo tiratore"
Sassuolo, Idzes: "Non siamo contenti ma non molliamo mai ed è importante" TMWSassuolo, Idzes: "Non siamo contenti ma non molliamo mai ed è importante"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
1 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
2 Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
3 De Zerbi non vuole farselo scippare, il Marsiglia accelera l'acquisto definitivo di O’Riley
4 Nemmeno la clausola ferma il Liverpool: assalto a Semenyo, il costo dell'affare per gennaio
5 25 novembre 2005, si spegne George Best. Pochi giorni prima aveva detto: "Non morite come me"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona Europa
Immagine top news n.1 Gravina, no alle dimissioni anche senza Mondiali. Niente rinvio in A, Italia-Irlanda del Nord a Bergamo
Immagine top news n.2 Juventus alla prova Bodo/Glimt, Spalletti: "Temo il freddo e il campo". Gatti influenzato
Immagine top news n.3 Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2
Immagine top news n.4 La meglio gioventù del Como si abbatte sul Torino: vittoria per 5-1 e sesto posto in classifica
Immagine top news n.5 E se la Roma non avesse bisogno di Dybala? Gasp forza quattro senza di lui, per ora
Immagine top news n.6 Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari
Immagine top news n.7 Maignan stella del derby: Milan e Allegri già al lavoro per evitare il Donnarumma-bis
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.3 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.4 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pizzoli: “In Italia mancano strutture e coraggio, all’estero i giovani crescono davvero"
Immagine news Serie A n.2 I 4 ko dell'Inter cambiano il parere su Chivu? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Juve "piano" anche con Spalletti: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 novembre
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Yildiz rifiata con il Bodo? Spalletti: "Il riposo a parte del gioco"
Immagine news Serie A n.3 Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
Immagine news Serie A n.4 Como, Addai si gode il premio di MVP: "Sono felice per i due gol. Europa? Non ci pensiamo"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Thorstvedt: "Vogliamo alzare il livello e finire alto in classifica"
Immagine news Serie A n.6 Iezzo elogia Neres: "Il Benfica si sarà pentito della sua cessione. Può puntare alla Nazionale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Gytkjaer: "Avvertiamo il pericolo della retrocessione, vogliamo guardare su e non giù"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Troppo importante vincere, la gente ci sostiene perchè diamo tutto"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "Rigore discutibilissimo per la Samp, non so davvero cosa pensare"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Juve Stabia 1-0, le pagelle: Coda sale a 140, Bellich non molla mai
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 13ª giornata: la Samp batte la Juve Stabia e si lascia dietro Spezia e Pescara
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Oliveri alle prese una lesione al quadricipite. E aggregato al gruppo c'è Faraoni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, Tedesco: "Bella la vittoria, ma solo quando saremo fuori dai playout festeggeremo"
Immagine news Serie C n.2 Torres, Greco: "Chi sbaglia paga, e noi abbiamo regalato tre gol al Livorno. Urge cambiare"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 15ª giornata: punti pesanti quelli che centrano Livorno e Perugia. Notte fonda Torres
Immagine news Serie C n.4 Triestina, rientrato l'allarme Tesser? Il tecnico ha diretto l'allenamento, ma la panchina traballa
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 15ª giornata: dopo 45', Livorno in vantaggio. E sorride anche la Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pergolettese si affida a Tacchinardi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.2 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.4 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.5 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…