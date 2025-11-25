Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Fontana incorona la squadra più forte della Serie C: “Il Vicenza ha qualcosa in più delle altre”

Fontana incorona la squadra più forte della Serie C: “Il Vicenza ha qualcosa in più delle altre”
© foto di Federico Gaetano
Luca Bargellini
Oggi alle 11:49Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Per Gaetano Fontana non ci sono dubbi: il Vicenza è oggi la squadra più completa della categoria. Di questo e molto altro ha parlato nel corso del suo intervento a TMW Radio all'interno della trasmissione 'A Tutta C':

Mister, la quindicesima giornata è andata in archivio. Il Vicenza sembra essere non solo la squadra che sta dominando il Girone A, ma probabilmente la migliore dell’intera Serie C, nonostante le diversità tra i tre raggruppamenti. È davvero così?
"Sì, assolutamente. Non ho visto la partita, ma ho letto le dichiarazioni post-gara: il Vicenza è uscito con un risultato positivo e ha anche sfiorato il colpo pieno, pur non facendo una grandissima prestazione. Questo è un segnale importante: quando riesci a fare risultato anche nella giornata non ideale vuol dire che hai una struttura solida, capace di reggere. Per quello che si è visto finora, credo sia la squadra più completa".

Negli altri gironi ci sono Arezzo, Catania, Salernitana e tante altre squadre attrezzate. Si può leggere questa situazione come un innalzamento complessivo della competitività oppure come la presenza interna di una sorta di “C1 e C2”, visto il divario con chi insegue?
"Se guardiamo i nomi, salvo poche eccezioni, parliamo di club abituati a campionati di livello superiore. L’ambizione delle piazze è quella di recitare un ruolo da protagonisti, ma i posti per salire sono pochi. C’è un innalzamento dovuto proprio alla presenza di queste società. Domenica ho seguito Ascoli–Arezzo: partita bellissima tatticamente e tecnicamente, con una cornice di pubblico notevole. Lo stesso succede a Vicenza, Brescia e in molti stadi del Sud. Questo conferma quanto siano importanti queste squadre nei loro territori".

L’Ascoli ha cambiato proprietà e guida tecnica: è arrivato mister Tomei. Ho la sensazione che sia un allenatore sottovalutato, perché qualcuno si aspettava un nome più altisonante. Lei cosa ne pensa?
"Chi è dentro le dinamiche del calcio conosce pregi e difetti di tutti. Non credo sia stato sottovalutato perché 'non famoso'. Sta facendo un percorso importante: questo è il suo terzo anno da primo allenatore, negli anni precedenti ha fatto vedere cose buone e la società ha scelto un profilo che potesse proporre un’identità di gioco chiara. Considerando i tempi strettissimi, hanno fatto passi da gigante. È ovvio che non possano avere già tutti gli strumenti, ma sono diventati una delle protagoniste del torneo. Domenica, contro l’Arezzo, si è visto un Ascoli fedele alla propria idea di gioco. L’Arezzo, a sua volta, sta proseguendo un progetto iniziato lo scorso anno: certe letture e automatismi derivano dal lavoro lungo. Bisogna dare tempo ai ragazzi e alla società: è una storia molto bella".

Oggi riprende la Coppa Italia di Serie C. Dall’esterno sembra spesso percepita come un intoppo, soprattutto per chi lotta per obiettivi importanti o per la salvezza. Dall’interno dello spogliatoio questi ragionamenti si fanno?
"Di solito la competizione, all’inizio, viene vista come una fase di rodaggio. Poi dipende dagli obiettivi: per competere su due fronti serve una rosa profonda, che non tutte le squadre hanno. Molte lavorano con giovani e numericamente sono corte. Per chi punta a salvarsi può diventare un peso; per chi ha ambizioni diverse può essere l’occasione per dare minutaggio a chi gioca meno. Io la definisco un “vorrei ma non posso”: si vede strada facendo. Quando arrivi in fondo tutti vogliono vincere, anche perché c’è il premio della partecipazione ai playoff nazionali. Il Catania, qualche anno fa, ha sfruttato proprio la Coppa pur non avendo un grande campionato. Ma ci sono anche difficoltà reali per chi non ha numeri per reggere tutto".

Delle gare degli ottavi di finale in programma oggi lei quale consiglierebbe a chi vuole conoscere meglio la Serie C?
"Per i motivi detti prima, possibilità di arrivare fino in fondo e partecipare alla fase nazionale, direi Potenza–Audace Cerignola: sono società che negli ultimi anni hanno investito molto. L’Audace ha sfiorato anche la Serie B. Quest’anno ha cambiato guida tecnica e tanti giocatori, e sta cercando di ritrovare il passo.
Un’altra è San Benedettese–Union Brescia: non tanto per il Brescia, di cui conosciamo già il valore, ma per la San Benedettese, piazza importante con numeri notevoli di tifoseria, squadra giovane e grande ambizione. Tra tutte le gare, credo che queste due siano le più da attenzionare".

In un flash, mister: che voto dà alle prime 15 giornate con l’FVS, questa sperimentazione tecnologica della Serie C?
"Considero le innovazioni sempre positive. Non deve essere uno strumento per far cambiare idea all’arbitro, ma per fare chiarezza su episodi dubbi.
Si sente dire che 'non serve perché gli arbitri non cambiano opinione': ma non è questo lo scopo. È un supporto, non un giudice. È da migliorare, ma bisogna continuare su questa linea".

Articoli correlati
Potenza, futuro incerto per De Giorgio: in caso di esonero pronti Cannavaro e Fontana... Potenza, futuro incerto per De Giorgio: in caso di esonero pronti Cannavaro e Fontana
Fontana: "Vicenza, con Gallo asticella alta. Perugia? Tante voci, zero contatti" Fontana: "Vicenza, con Gallo asticella alta. Perugia? Tante voci, zero contatti"
Fontana sulla Serie C: "FVS è una tecnologia utile ma il meccanismo va oleato" Fontana sulla Serie C: "FVS è una tecnologia utile ma il meccanismo va oleato"
Altre notizie Serie C
Fontana incorona la squadra più forte della Serie C: “Il Vicenza ha qualcosa in più... TMW RadioFontana incorona la squadra più forte della Serie C: “Il Vicenza ha qualcosa in più delle altre”
Forlì, Cappelli: "Non vendo ad avventurieri. Aperto solo a persone serie" Forlì, Cappelli: "Non vendo ad avventurieri. Aperto solo a persone serie"
Perugia, Tedesco: "Gruppo straordinario, vittoria dedicata al presidente e a Renzo... Perugia, Tedesco: "Gruppo straordinario, vittoria dedicata al presidente e a Renzo Luchini"
Serie C, Marani ieri al CONI per incontrare il presidente Luciano Buonfiglio Serie C, Marani ieri al CONI per incontrare il presidente Luciano Buonfiglio
Livorno-Torres 3-1 e Perugia-Vis Pesaro 3-1: highlights e gol dei posticipi di Serie... VideoLivorno-Torres 3-1 e Perugia-Vis Pesaro 3-1: highlights e gol dei posticipi di Serie C
Serie C, i marcatori: Mastroianni decolla con la Pro Patria e prende la vetta del... Serie C, i marcatori: Mastroianni decolla con la Pro Patria e prende la vetta del Girone A
Coppa Italia Serie C, oggi il via agli ottavi di finale. Il programma completo del... Coppa Italia Serie C, oggi il via agli ottavi di finale. Il programma completo del turno
Serie C, chiusa la 15ª giornata: punti pesanti dell'Arezzo, ma anche del Livorno.... Serie C, chiusa la 15ª giornata: punti pesanti dell'Arezzo, ma anche del Livorno. Ok Cosenza
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
1 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
2 Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 novembre
4 De Zerbi non vuole farselo scippare, il Marsiglia accelera l'acquisto definitivo di O’Riley
5 Lazio, spalle al muro per il Costo del Lavoro Allargato: obbligo plusvalenze a gennaio
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter in campo verso l'Atletico Madrid: ancora assente Dumfries
Immagine top news n.1 Atalanta, rifinitura in corso verso l'Eintracht: solo due gli assenti per Palladino
Immagine top news n.2 Openda scavalca Vlahovic. La probabile formazione della Juventus per il Bodo/Glimt
Immagine top news n.3 Stato di forma: Roma in vetta, poi il Bologna. Atalanta ultima con l'Hellas Verona
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della Dea
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona Europa
Immagine top news n.6 Gravina, no alle dimissioni anche senza Mondiali. Niente rinvio in A, Italia-Irlanda del Nord a Bergamo
Immagine top news n.7 Juventus alla prova Bodo/Glimt, Spalletti: "Temo il freddo e il campo". Gatti influenzato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.3 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.4 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana incorona la squadra più forte della Serie C: “Il Vicenza ha qualcosa in più delle altre”
Immagine news Serie A n.2 I 4 ko dell'Inter cambiano il parere su Chivu? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Juve "piano" anche con Spalletti: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Di Michele: "Che giocatori nella mia Udinese, con Di Natale eravamo da fantacalcio. Segnavamo sempre"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, la Top 11 della 12ª giornata: Maignan spicca su tutti. Borrelli guida l'attacco
Immagine news Serie A n.3 Raspadori: "Riparto da qui per costruirmi una continuità. All'Atletico sto benissimo"
Immagine news Serie A n.4 Salsano: "Qualche mese potevo andare alla Juve con Mancini, ma non ci fu accordo"
Immagine news Serie A n.5 Inter in campo verso l'Atletico Madrid: ancora assente Dumfries
Immagine news Serie A n.6 Genoa, il neo ds Lopez al lavoro per sistemare i giocatori in scadenza: in primis Martin
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia in crisi nonostante Donadoni. Possibile ritorno di Riccardo Pecini
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, torna la vittoria dopo un mese e mezzo. Bellemo: "Serve serenità"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica assistman: quattro giocatori in vetta. In due sono del Venezia
Immagine news Serie B n.4 Bari, De Laurentiis in arrivo in città. Per adesso nessuna decisione su Magalini e Caserta
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica marcatori: Tiritiello della Virtus Entella sul podio. E al secondo posto
Immagine news Serie B n.6 Il punto sulla B: Monza troppo superiore, rinascita Mantova. Crisi Palermo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, Venturato: "Importante battere la Torres. Ci sono margini di crescita importanti"
Immagine news Serie C n.2 Fontana incorona la squadra più forte della Serie C: “Il Vicenza ha qualcosa in più delle altre”
Immagine news Serie C n.3 Forlì, Cappelli: "Non vendo ad avventurieri. Aperto solo a persone serie"
Immagine news Serie C n.4 Perugia, Tedesco: "Gruppo straordinario, vittoria dedicata al presidente e a Renzo Luchini"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Marani ieri al CONI per incontrare il presidente Luciano Buonfiglio
Immagine news Serie C n.6 Livorno-Torres 3-1 e Perugia-Vis Pesaro 3-1: highlights e gol dei posticipi di Serie C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.3 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.5 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.6 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…