Youth League, neanche la neve ferma la Juve: 6-2 al Bodo, è il primo successo dell'anno

Nemmeno la neve frena la Juventus Under 20, che ottiene finalmente il primo successo dell'anno in Youth League, rilanciandosi in classifica: di fronte oggi c'era il Bodo Glimt, ultimo in classifica e sommerso di reti: alla fine termina 6-2, risultato tennistico che omaggia un momento davvero d'oro per lo sport con le racchette.

Ottimo inizio per la squadra di Padoin, che chiude in doppio vantaggio il primo tempo grazie ad una doppietta di Iván López, arrivata nel giro di tre minuti: molto bravo Grelaud nella seconda occasione a servire il compagno in modo puntuale. I baby bianconeri avrebbero anche la chance di fare tris prima del riposo, ma Finocchiaro sbaglia un calcio di rigore.

Nella ripresa tuttavia il gol del 3-0 arriva ugualmente, per effetto di un autogol di Sjong, e poco dopo i norvegesi accorciano le distanze con Rodahl. A questo punto è la neve ad avere la meglio, costringendo l'arbitro ad una breve interruzione della gara nonostante il prato riscaldato dallo stadio di casa del club norvegese. Alla ripresa la Juve chiude rapidamente i conti: al 74' Vallana fa poker, mentre Sosna e Durmisi in pieno recupero arrotondano ancora il punteggio in favore della 'Giovane Signora'. C'è spazio anche per un ultimo guizzo norvegese, con Lukaszka che firma il 2-6 al 93', nell'ultima emozione di un match lunghissimo.