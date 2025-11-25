Livorno-Torres 3-1 e Perugia-Vis Pesaro 3-1: highlights e gol dei posticipi di Serie C
A concludere la 15ª giornata del campionato di Serie C ci hanno pensato ieri sera i due posticipi dedicati al Girone B. Entrambi dedicati alla zona salvezza, dove non cambiano molto le posizioni, ma dove il Livorno, battendo la Torres accorcia dal primo posto fuori dalla zona playout; notte fonda per i sardi, che vedono anche la vittoria del Perugia sulla Vis Pesaro, maturata in rimonta. I tre punti consentono al Grifo di staccare appunto dalla formazione rossoblù e di accorciare un minimo dal Bra: la zona rossa è sempre calda, ma Livorno e Perugia son vive.
SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE B
Bra-Pontedera 2-0
9' De Biase, 90'+1 Dimatteo
Pianese-Forlì 3-2
32' e 56' Bellini (P), 34' Bertini (P), 75' [aut.] Masetti (P), 78' Coveri (F)
Ravenna-Gubbio 1-1
1' Di Marco (R), 33' [rig.] La Mantia (G)
Carpi-Rimini 2-1
6' Stanzani (C), 28' Sall (C), 43' Falasco (R)
Ascoli-Arezzo 0-2
74' Pattarello, 84' Chierico
Ternana-Juventus Next Gen 1-0
69' Leonardi
Guidonia Montecelio-Campobasso 0-0
Sambenedettese-Pineto 1-1
55' Bruzzaniti (P), 69' Candellori (S)
Livorno-Torres 3-1
43' [rig.] e 88' [rig.] Di Carmine (L), 53' Sala (T), 65' Dionisi (L)
Perugia-Vis Pesaro 2-1
29' Pucciarelli (V), 75' Bacchin (P), 83' Angella (P)
Classifica - Arezzo 38, Ravenna 35, Ascoli 31, Ternana 24, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Campobasso 21, Pianese 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 19*, Sambenedettese 17, Juventus Next Gen 17*, Pontedera 15, Livorno 14, Bra 13, Perugia 12, Torres 8, Rimini -2
* una partita in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
