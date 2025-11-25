Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Livorno, Venturato: "Importante battere la Torres. Ci sono margini di crescita importanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 12:04
Nel posticipo della 15ª giornata del campionato di Serie C il Livorno ha ritrovato la vittoria nello scontro salvezza contro la Torres. Queste le parole nel postpartita del tecnico dei labronici Roberto Venturato (fonte Amaranta.it):

“Sono molto contento per il risultato, per la prestazione e per la voglia che il gruppo ha messo in campo. Ci sono margini di crescita importanti, ma oggi (ieri, ndr) era importante vincere e ci aiuta a lavorare meglio. Ho a disposizione giocatori forti e sono persone che ci tengono molto. Dobbiamo migliorare ogni giorno e continuare a guardare avanti”.

A livello tattico la squadra è sembrata molto più ordinata e precisa nei passaggi, ma la differenza è a livello mentale: “La testa fa andare tutto il resto. Stiamo lavorando su certe cose che a me piacciono come l’aggressione alta o cercare di tenere di più la palla. C’è bisogno di tempo, ma oggi sono molto soddisfatto”.

A centrocampo prestazione importante di Odjer a cui il tecnico non ha rinunciato nemmeno dopo il giallo: "L'ho tenuto in campo perché oggi servivano le sue caratteristiche. Ha fatto una partita molto importante ed è un ragazzo intelligente che sa gestirsi anche dopo un giallo".

Tra i migliori in campo certamente Samuel Di Carmine che oltre ai due gol ha portato grinta ed esperienza nel reparto offensivo amaranto: “È un giocatore molto forte. Io lo volevo già quando era nelle giovanili della Fiorentina e invece poi andò a giocare in Inghilterra. Sono molto contento di averlo ritrovato qui, un po’ più anziano, ma con le stesse grandi qualità tecniche e fisiche”.

Discorso simile vale per Cioffi, entrato nella ripresa e si è reso pericoloso varie volte in area avversaria: “Anche lui è un giocatore molto forte e anche oggi è entrato molto bene aiutandoci molto. In questo sistema di gioco deve un po’ adattarsi, ma è un ragazzo serio che si applica molto e si impegna per fare bene”.

