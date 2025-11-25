Inter già ai playoff, l'Atalanta ha buone possibilità. Juve e Napoli rischiano senza vittorie

Inter sì, Atalanta probabilmente, mentre Juventus e Napoli dovranno cambiare marcia. È questo il quadro che si può evincere dall'attuale classifica di Champions League in prospettiva playoff di febbraio. Perché i nerazzurri sono già praticamente qualificati dopo le quattro vittorie in quattro partite, anche se ora hanno un calendario terribile con Atletico Madrid, Chelsea, Arsenal e Borussia Dortmund.

INTER

La Juventus invece dovrà fare di più, battendo quasi per forza Bodo Glimt e Pafos, per poi giocarsi le ulteriori chance contro il Benfica - storicamente non un avversario comodo - e poi il Monaco di due ex juventini, Zakaria il capitano e Paul Pogba, al rientro a breve giro di posta. Servono almeno otto punti, meglio nove o dieci per essere (quasi) sicuri.

JUVENTUS

L'Atalanta a quota 7 ha la possibilità, concreta, di migliorare ulteriormente la propria classifica con l'Eintracht Francoforte, alleviando le pene del campionato. Servono quattro o cinque punti per il venticinquesimo posto, almeno nove per l'ottavo, sfuggito un anno fa solo all'ultima giornata con il pareggio del Montjuic di Barcellona.

ATALANTA

Infine il Napoli che, questa sera, è chiamato a vincere assolutamente con la sorpresa Qarabag. Quattro punti in quattro partite sono pochi per sperare di rientrare nelle prime otto a meno di non vincerle tutte. Per il venticinquesimo servono comunque 7-8 punti.

NAPOLI