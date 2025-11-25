Inter già ai playoff, l'Atalanta ha buone possibilità. Juve e Napoli rischiano senza vittorie
Inter sì, Atalanta probabilmente, mentre Juventus e Napoli dovranno cambiare marcia. È questo il quadro che si può evincere dall'attuale classifica di Champions League in prospettiva playoff di febbraio. Perché i nerazzurri sono già praticamente qualificati dopo le quattro vittorie in quattro partite, anche se ora hanno un calendario terribile con Atletico Madrid, Chelsea, Arsenal e Borussia Dortmund.
La Juventus invece dovrà fare di più, battendo quasi per forza Bodo Glimt e Pafos, per poi giocarsi le ulteriori chance contro il Benfica - storicamente non un avversario comodo - e poi il Monaco di due ex juventini, Zakaria il capitano e Paul Pogba, al rientro a breve giro di posta. Servono almeno otto punti, meglio nove o dieci per essere (quasi) sicuri.
L'Atalanta a quota 7 ha la possibilità, concreta, di migliorare ulteriormente la propria classifica con l'Eintracht Francoforte, alleviando le pene del campionato. Servono quattro o cinque punti per il venticinquesimo posto, almeno nove per l'ottavo, sfuggito un anno fa solo all'ultima giornata con il pareggio del Montjuic di Barcellona.
Infine il Napoli che, questa sera, è chiamato a vincere assolutamente con la sorpresa Qarabag. Quattro punti in quattro partite sono pochi per sperare di rientrare nelle prime otto a meno di non vincerle tutte. Per il venticinquesimo servono comunque 7-8 punti.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.