Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona Europa

La dodicesima giornata si è chiusa e la Serie A ha una nuova padrona in testa alla classifica: in testa con 27 punti c'è la Roma di Gian Piero Gasperini, con i giallorossi che hanno 2 punti di vantaggio su Milan e Napoli. A 24 punti ci sono Inter e Bologna, dietro uno straordinario Como in piena corsa per l'Europa. In zona salvezza successo importante per il Parma, mentre la Fiorentina, ancora a secco di vittorie abbandona l'ultimo posto, anche se solo per la differenza reti.

Questa la classifica aggiornata:

Roma 27 punti

Milan 25

Napoli 25

Inter 24

Bologna 24

Como 21

Juventus 20

Lazio 18

Sassuolo 17

Udinese 15

Torino 14

Cremonese 14

Atalanta 13

Cagliari 11

Parma 11

Pisa 10

Lecce 10

Genoa 8

Fiorentina 6

Hellas Verona 6