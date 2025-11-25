Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona Europa
TUTTO mercato WEB
La dodicesima giornata si è chiusa e la Serie A ha una nuova padrona in testa alla classifica: in testa con 27 punti c'è la Roma di Gian Piero Gasperini, con i giallorossi che hanno 2 punti di vantaggio su Milan e Napoli. A 24 punti ci sono Inter e Bologna, dietro uno straordinario Como in piena corsa per l'Europa. In zona salvezza successo importante per il Parma, mentre la Fiorentina, ancora a secco di vittorie abbandona l'ultimo posto, anche se solo per la differenza reti.
Questa la classifica aggiornata:
Roma 27 punti
Milan 25
Napoli 25
Inter 24
Bologna 24
Como 21
Juventus 20
Lazio 18
Sassuolo 17
Udinese 15
Torino 14
Cremonese 14
Atalanta 13
Cagliari 11
Parma 11
Pisa 10
Lecce 10
Genoa 8
Fiorentina 6
Hellas Verona 6
Altre notizie I fatti del giorno
Editoriale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
1 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Gravina, no alle dimissioni anche senza Mondiali. Niente rinvio in A, Italia-Irlanda del Nord a Bergamo
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile