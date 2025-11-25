Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 12 giornate: Thuram, da quinto a primo
Marcus Thuram vola dal quinto al primo posto in classifica nella Top 5 degli attaccanti in Serie A. Al contrario il compagno di reparto Bonny perde tre posizioni, scendendo al quarto posto. Perde una posizione anche Domenico Berardi. Tra parentesi le partite a voto di ogni giocatore.
1. Marcus Thuram (Inter) 6.43 (7)
2. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.36 (7)
3. Lucas Castro (Bologna) 6.35 (10)
4. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.33 (9)
5. Domenico Berardi (Sassuolo) 6.30 (10)
- - -
SERIE A - 12ª GIORNATA
Cagliari - Genoa 3-3
18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)
Udinese - Bologna 0-3
54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi
Fiorentina - Juventus 1-1
45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)
Napoli - Atalanta 3-1
17' e 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)
Hellas Verona - Parma 1-2
18' e 80' Pellegrino (P), 65' Giovane (H)
Cremonese - Roma 1-3
17' Soulé (R), 64' Ferguson (R), 69' Wesley (R). 90' + 3 Folino (C)
Lazio - Lecce 2-0
29' Guendouzi, 90' + 5 Noslin
Inter - Milan 0-1
54' Pulisic
Torino - Como 1-5
36' e 52' Addai (C), 45'+ 2 rig. Vlasic (T), 71' Ramon, 76' Paz (C), 86' Baturina (C)
Sassuolo - Pisa 2-2
4' rig. Nzola (P), 6' Matic (S), 81' Meister (P), 90' + 5 Thorsvedt (S)
CLASSIFICA
1. Roma 27
2. Milan 25
3. Napoli 25
4. Inter 24
5. Bologna 24
6. Como 21
7. Juventus 20
8. Lazio 18
9. Sassuolo 17
10. Udinese 15
11. Cremonese 14
12. Torino 14
13. Atalanta 13
14. Cagliari 11
15. Parma 11
16. Pisa 10
17. Lecce 10
18. Genoa 8
19. Hellas Verona 6
20. Fiorentina 6
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna), Paz (Como), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli (Cremonese), Bonny e Lautaro Martinez (Inter), Leao (Milan), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino)
3 reti: Borrelli (Cagliari), Addai (Como), Mandragora (Fiorentina), Ostigard (Genoa), Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Nzola (Pisa), Davis e Zaniolo (Udinese)
PROSSIMO TURNO
Como - Sassuolo (28 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)
Genoa - Hellas Verona (29 novembre ore 15, DAZN)
Parma - Udinese (29 novembre ore 15, DAZN)
Juventus - Cagliari (29 novembre ore 18, DAZN)
Milan - Lazio (29 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)
Lecce - Torino (30 novembre ore 12.30, DAZN)
Pisa - Inter (30 novembre ore 15, DAZN)
Atalanta - Fiorentina (30 novembre ore 18, Sky e DAZN)
Roma - Napoli (30 novembre ore 20.45, DAZN)
Bologna - Cremonese (1° dicembre ore 20.45, DAZN)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.