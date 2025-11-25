Gravina, no alle dimissioni anche senza Mondiali. Niente rinvio in A, Italia-Irlanda del Nord a Bergamo

Gabriele Gravina non si dimetterà se l’Italia non andrà ai Mondiali. È una delle notizie che arrivano, in questo caso su sollecitazione - a domanda risponde, si suol dire - dal consiglio federale tenutosi nella giornata appena conclusa a Roma. Un passaggio tecnico, come spesso capita: approvato il manuale delle licenze nazionali, che sarà licenziato nei prossimi giorni.



L’aiuto ai vivai. La novità più significativa, in linea con i propositi del piano strategico approvato nel 2024, è l’irrigidimento dell’indicatore del costo del lavoro allargato, che dalla prossima stagione passerà da 0,8 a 0,7. Inasprite anche altre regole in merito all’iscrizione ai campionati, per la quale dalla prossima stagione l’indice di liquidità diventerà condizione di ammissione: la scadenza è fissata al 22 giugno 2026, ragion per cui sarà necessario aver pagato anche la mensilità di maggio. Dall’indicatore del costo del lavoro allargato saranno esclusi il costo e i relativi ammortamenti dei calciatori Under 23, purché italiani.

Nel corso della conferenza stampa che ha fatto seguito al consiglio federale, lo stesso Gravina ha parlato di diverse cose. E non solo del suo futuro: “Non cerchiamo alternative o scorciatoie, il rinvio o lo spostamento della giornata non lo ritengo percorribile - ha detto in merito all’eventuale rinvio della 30^ giornata di campionato per andare incontro alle esigenze della Nazionale -. La possibilità di uno stage è più plausibile, ci stiamo muovendo per lavorare sui selezionabili ma non sono tanti”. Quanto al teatro della semifinale con l’Irlanda del Nord, a meno di sorprese, sarà Bergamo e non l’Olimpico: stadio più piccolo, ma anche più caldo.

La conferenza stampa di Gravina.