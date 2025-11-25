Serie B, i migliori giocatori dopo la 13ª giornata: Busio e Perez inseguono Ghedjemis

Tredicesima giornata di Serie B che va in archivio con il Monza che porta a casa l'ennesimo successo della gestione Bianco e rimane saldamente in testa. Alle sue spalle bene Frosinone e Venezia, mentre inciampano Palermo, Cesena e Modena. Secondo successo consecutivo per l'Empoli di Dionisi e addirittura il terzo di fila per il Mantova di Davide Possanzini che schianta uno Spezia sempre più ultimo. Tre punti per la Sampdoria.

Torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto dopo ogni giornata, questa la classifica generale dei migliori 20 giocatori del campionato cadetto dopo la tredicesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Ghedjemis (Frosinone) 6.63 (12)

2. Busio (Venezia) 6.58 (12)

3. Pérez (Venezia) 6.56 (9)

4. Koutsoupias (Frosinone) 6.55 (11)

5. Berti (Cesena) 6.54 (13)

6. Santoro (Modena) 6.54 (13)

7. Joronen (Palermo) 6.54 (12)

8. Tiritiello (Virtus Entella) 6.54 (12)

9. Ciervo (Cesena) 6.50 (12)

10. Calò (Frosinone) 6.50 (12)

11. Gliozzi (Modena) 6.46 (13)

12. Schiavi (Carrarese) 6.45 (11)

13. Yeboah (Venezia) 6.45 (10)

14. Carboni (Monza) 6.43 (7)

15. Cissè (Catanzaro) 6.38 (13)

16. Klinsmann (Cesena) 6.38 (13)

17. Zampano (Modena) 6.38 (13)

18. Motta (Reggiana) 6.38 (13)

19. Zanon (Carrarese) 6.35 (13)

20. Pigliacelli (Catanzaro) 6.35 (13)