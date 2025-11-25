Focus TMW Classifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della Dea

Classifiche a confronto dopo dodici partite di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione la Roma capolista è la squadra col confronto migliore: un anno fa di questi tempi i giallorossi erano dodicesimi in classifica con tredici punti, adesso sono primi con 27. Molto bene anche il Milan di Massimiliano Allegri reduce dal successo nel derby: sette punti in più rispetto allo scorso campionato. A quota 25 c'è anche il Napoli: -1 per la squadra di Antonio Conte che un anno fa di questi tempi era prima a +1 su ben quattro squadre. Tra queste c'era la Fiorentina, oggi ultima in classifica: la squadra gigliata viaggia con un -19, ha già cambiato allenatore ed è per distacco quella col confronto peggiore.

Vola il Como di Cesc Fabregas che dopo dodici turni ha il doppio dei punti rispetto alla scorsa stagione. Male la Juventus, che viaggia con quattro lunghezze in meno. Peggio la Lazio, ancora peggio l'Atalanta. I nerazzurri al momento sono la seconda squadra col confronto peggiore: un anno fa di questi tempi la Dea era a -1 dalla vetta, adesso è 13esima con la media di un punto a partita. Di seguito il quadro squadra per squadra dopo i due posticipi del lunedì.

Roma 27 punti (+14 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 12 partite)

Milan 25 (+7)

Napoli 25 (-1)

Inter 24 (-1)

Bologna 24 (+3)

Como 21 (+11)

Juventus 20 (-4)

Lazio 18 (-7)

Sassuolo 17 (in Serie B)

Udinese 15 (-1)

Cremonese 14 (in Serie B)

Torino 14 (=)

Atalanta 13 (-12)

Cagliari 11 (+1)

Parma 11 (-1)

Pisa 10 (in Serie B)

Lecce 10 (+1)

Genoa 8 (-2)

Fiorentina 6 (-19)

Hellas Verona 6 (-6)