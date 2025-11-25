Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

Classifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della Dea

Classifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della DeaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 07:50Serie A
Raimondo De Magistris

Classifiche a confronto dopo dodici partite di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione la Roma capolista è la squadra col confronto migliore: un anno fa di questi tempi i giallorossi erano dodicesimi in classifica con tredici punti, adesso sono primi con 27. Molto bene anche il Milan di Massimiliano Allegri reduce dal successo nel derby: sette punti in più rispetto allo scorso campionato. A quota 25 c'è anche il Napoli: -1 per la squadra di Antonio Conte che un anno fa di questi tempi era prima a +1 su ben quattro squadre. Tra queste c'era la Fiorentina, oggi ultima in classifica: la squadra gigliata viaggia con un -19, ha già cambiato allenatore ed è per distacco quella col confronto peggiore.

Vola il Como di Cesc Fabregas che dopo dodici turni ha il doppio dei punti rispetto alla scorsa stagione. Male la Juventus, che viaggia con quattro lunghezze in meno. Peggio la Lazio, ancora peggio l'Atalanta. I nerazzurri al momento sono la seconda squadra col confronto peggiore: un anno fa di questi tempi la Dea era a -1 dalla vetta, adesso è 13esima con la media di un punto a partita. Di seguito il quadro squadra per squadra dopo i due posticipi del lunedì.

Roma 27 punti (+14 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 12 partite)
Milan 25 (+7)
Napoli 25 (-1)
Inter 24 (-1)
Bologna 24 (+3)
Como 21 (+11)
Juventus 20 (-4)
Lazio 18 (-7)
Sassuolo 17 (in Serie B)
Udinese 15 (-1)
Cremonese 14 (in Serie B)
Torino 14 (=)
Atalanta 13 (-12)
Cagliari 11 (+1)
Parma 11 (-1)
Pisa 10 (in Serie B)
Lecce 10 (+1)
Genoa 8 (-2)
Fiorentina 6 (-19)
Hellas Verona 6 (-6)

Articoli correlati
Stato di forma: Roma in vetta, poi il Bologna. Atalanta ultima con l'Hellas Verona... Stato di forma: Roma in vetta, poi il Bologna. Atalanta ultima con l'Hellas Verona
Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta... Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Prima la Roma, in vetta da sola dopo 10 anni. Il Romanista titola: "Gasp boom" Prima la Roma, in vetta da sola dopo 10 anni. Il Romanista titola: "Gasp boom"
Altre notizie Serie A
Stato di forma: Roma in vetta, poi il Bologna. Atalanta ultima con l'Hellas Verona... Focus TMWStato di forma: Roma in vetta, poi il Bologna. Atalanta ultima con l'Hellas Verona
Pellegrino era nel mirino dell'Inter (che gli ha preferito Bonny). Ora potrebbe puntarci... TMWPellegrino era nel mirino dell'Inter (che gli ha preferito Bonny). Ora potrebbe puntarci il Milan
Classifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della Dea... Focus TMWClassifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della Dea
Atalanta, Palladino e la "gerarchia sudata sempre" per ricostruire l'ossatura Atalanta, Palladino e la "gerarchia sudata sempre" per ricostruire l'ossatura
Como vista Europa, i giovani di Fabregas fanno paura. Da Addai a Ramon, c'è pure... Como vista Europa, i giovani di Fabregas fanno paura. Da Addai a Ramon, c'è pure Baturina
L'Haaland mancato del Milan è il pericolo numero uno della Juve in Champions L'Haaland mancato del Milan è il pericolo numero uno della Juve in Champions
Inter a Madrid per dimenticare il derby. Comincia una Champions di fuoco Inter a Madrid per dimenticare il derby. Comincia una Champions di fuoco
Juventus, serve carattere a Bodo: tra sintetico e clima ostico Juventus, serve carattere a Bodo: tra sintetico e clima ostico
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
1 Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 novembre
3 De Zerbi non vuole farselo scippare, il Marsiglia accelera l'acquisto definitivo di O’Riley
4 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
5 Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona Europa
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Classifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della Dea
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona Europa
Immagine top news n.2 Gravina, no alle dimissioni anche senza Mondiali. Niente rinvio in A, Italia-Irlanda del Nord a Bergamo
Immagine top news n.3 Juventus alla prova Bodo/Glimt, Spalletti: "Temo il freddo e il campo". Gatti influenzato
Immagine top news n.4 Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2
Immagine top news n.5 La meglio gioventù del Como si abbatte sul Torino: vittoria per 5-1 e sesto posto in classifica
Immagine top news n.6 E se la Roma non avesse bisogno di Dybala? Gasp forza quattro senza di lui, per ora
Immagine top news n.7 Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.3 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.4 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pizzoli: “In Italia mancano strutture e coraggio, all’estero i giovani crescono davvero"
Immagine news Serie A n.2 I 4 ko dell'Inter cambiano il parere su Chivu? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Juve "piano" anche con Spalletti: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pellegrino era nel mirino dell'Inter (che gli ha preferito Bonny). Ora potrebbe puntarci il Milan
Immagine news Serie A n.2 Classifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della Dea
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino e la "gerarchia sudata sempre" per ricostruire l'ossatura
Immagine news Serie A n.4 Como vista Europa, i giovani di Fabregas fanno paura. Da Addai a Ramon, c'è pure Baturina
Immagine news Serie A n.5 L'Haaland mancato del Milan è il pericolo numero uno della Juve in Champions
Immagine news Serie A n.6 Inter a Madrid per dimenticare il derby. Comincia una Champions di fuoco
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Gytkjaer: "Avvertiamo il pericolo della retrocessione, vogliamo guardare su e non giù"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Troppo importante vincere, la gente ci sostiene perchè diamo tutto"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "Rigore discutibilissimo per la Samp, non so davvero cosa pensare"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Juve Stabia 1-0, le pagelle: Coda sale a 140, Bellich non molla mai
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 13ª giornata: la Samp batte la Juve Stabia e si lascia dietro Spezia e Pescara
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Oliveri alle prese una lesione al quadricipite. E aggregato al gruppo c'è Faraoni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, Tedesco: "Bella la vittoria, ma solo quando saremo fuori dai playout festeggeremo"
Immagine news Serie C n.2 Torres, Greco: "Chi sbaglia paga, e noi abbiamo regalato tre gol al Livorno. Urge cambiare"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 15ª giornata: punti pesanti quelli che centrano Livorno e Perugia. Notte fonda Torres
Immagine news Serie C n.4 Triestina, rientrato l'allarme Tesser? Il tecnico ha diretto l'allenamento, ma la panchina traballa
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 15ª giornata: dopo 45', Livorno in vantaggio. E sorride anche la Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pergolettese si affida a Tacchinardi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.2 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.4 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.5 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…