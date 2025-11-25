Serie B, Giudice Sportivo: 4 squalificati per un turno. Fermato anche il tecnico della Reggiana
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B dopo le gare della 13ª giornata di campionato. Eccole suddivise per tema:
AMMENDE
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CESENA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo, in considerazione anche del fatto che un proprio calciatore ritardava di un ulteriore minuto l'arrivo nel tunnel per l'ingresso in campo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SAMPDORIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. VENEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del primo tempo.
CALCIATORI
Una giornata di stop è stata comminata a Francesco Cassata dello Spezia, Marco Ruggero della Juve Stabia, Gabriele Bracaglia del Frosinone e Fabio Depaoli della Sampdoria
ALLENATORI
Squalifica per un turno al tecnico della Reggiana, Davide Dionigi, per aver durante il match contro la Carrarese "contestato con veemenza una decisione arbitrale".
