Serie C, Marani ieri al CONI per incontrare il presidente Luciano Buonfiglio

Il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha ricevuto nella giornata di ieri il Presidente della Lega Pro Matteo Marani.

Al centro del colloquio le recenti iniziative della Serie C, con particolare apprezzamento per la “Riforma Zola” e l’investimento sui giovani.

Ecco il comunicato integrale: "Il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha incontrato a Palazzo H il Presidente della Lega Pro, Matteo Marani. Nel corso dell’incontro, Marani – che ha ringraziato il numero uno dello sport italiano per l’invito – ha illustrato le recenti iniziative promosse dalla Lega, ricevendo l’apprezzamento di Buonfiglio per la “Riforma Zola” e per la particolare attenzione dedicata ai giovani. Le parti hanno condiviso l’opportunità di proseguire e rafforzare un dialogo che, già nell’appuntamento odierno, ha evidenziato significative potenzialità di collaborazione".