Perugia, Tedesco: "Gruppo straordinario, vittoria dedicata al presidente e a Renzo Luchini"

Dopo la vittoria in rimonta contro la Vis Pesaro, Giovanni Tedesco, tecnico del Perugia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco quando evidenziato da CalcioGrifo:

“Ho sempre detto di avere un gruppo che mi mette in difficoltà, la fortuna è che da quando sono arrivato ha alzato il livello. Non è facile allenarsi al massimo come loro e fare le scelte diventa sempre difficile, sono fortunato ad avere un gruppo importante che mi dà la possibilità di cambiare a partita in corso, sono felice.

Alla squadra ho detto che volevo vincere per due motivi. Per il nostro presidente che si è operato e si è ripreso, ieri poi sono stato da Renzo in ospedale e la signora Luchini mi ha chiesto una vittoria per lui che sta vivendo giorni bruttissimi. Ha fatto la storia del Perugia, per noi c’è sempre stato, non era un fisioterapista, era un amico, confidente, fisioterapista, uno di quelli di cui si parla poco ma sono determinanti. Per questo voglio fare i complimenti al mio staff che fa un grande lavoro e li ringrazio”.