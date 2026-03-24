Serie A, la Top 11 dopo 30 giornate: il Como si prende 2/3 della trequarti
Non cambia l'undici ideale di Serie A, che resta lo stesso della scorsa settimana. L'Inter è la squadra più rappresentata con Dimarco, Zielinski e Lautaro Martinez. Como, Milan e Juventus vantano 2 giocatori, infine Lecce e Cagliari hanno un rappresentante. Questo il nostro 4-2-3-1 che tiene conto delle medie voto nel corso del campionato, considerando solamente i giocatori andati a voto in più della metà delle partite:
Wladimiro Falcone - (Lecce) 6.42
Marco Palestra - (Cagliari) 6.20
Gleison Bremer - (Juventus) 6.42
Marc-Oliver Kempf - (Como) 6.38
Federico Dimarco - (Inter) 6.63
Piotr Zielinski - (Inter) 6.45
Adrien Rabiot - (Milan) 6.48
Martin Baturina - (Como) 6.56
Nico Paz - (Como) 6.47
Kenan Yildiz - (Juventus) 6.44
Lautaro Martinez - (Inter) 6.42
SERIE A - 30ª GIORNATA
Cagliari - Napoli 0-1
2' McTominay
Genoa - Udinese 0-2
66' Ekkelenkamp, 90' + 6 Davis
Parma - Cremonese 0-2
54' Maleh, 68' Vandeputte
Milan - Torino 3-2
36' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 54' Rabiot (M), Fofana (M), 83' rig. Vlasic (T)
Juventus - Sassuolo 1-1
14' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)
Como - Pisa 5-0
7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Paz, 81' Perrone
Atalanta - Hellas Verona 1-0
37' Zappacosta
Bologna - Lazio 0-2
72' e 82' Taylor
Roma - Lecce 1-0
57' Robinio Vaz
Fiorentina - Inter 1-1
1' Pio Esposito, 77' Ndour
CLASSIFICA
1. Inter 69
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 57
5. Juventus 54
6. Roma 54
7. Atalanta 50
8. Lazio 43
9. Bologna 42
10. Sassuolo 39
11. Udinese 39
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 29
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 31ª GIORNATA
Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 18, DAZN)
Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)
Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)
Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)
Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.