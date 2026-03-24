Focus TMW Serie A, la Top 11 dopo 30 giornate: il Como si prende 2/3 della trequarti

Non cambia l'undici ideale di Serie A, che resta lo stesso della scorsa settimana. L'Inter è la squadra più rappresentata con Dimarco, Zielinski e Lautaro Martinez. Como, Milan e Juventus vantano 2 giocatori, infine Lecce e Cagliari hanno un rappresentante. Questo il nostro 4-2-3-1 che tiene conto delle medie voto nel corso del campionato, considerando solamente i giocatori andati a voto in più della metà delle partite:

Wladimiro Falcone - (Lecce) 6.42

Marco Palestra - (Cagliari) 6.20

Gleison Bremer - (Juventus) 6.42

Marc-Oliver Kempf - (Como) 6.38

Federico Dimarco - (Inter) 6.63

Piotr Zielinski - (Inter) 6.45

Adrien Rabiot - (Milan) 6.48

Martin Baturina - (Como) 6.56

Nico Paz - (Como) 6.47

Kenan Yildiz - (Juventus) 6.44

Lautaro Martinez - (Inter) 6.42

SERIE A - 30ª GIORNATA

Cagliari - Napoli 0-1

2' McTominay

Genoa - Udinese 0-2

66' Ekkelenkamp, 90' + 6 Davis

Parma - Cremonese 0-2

54' Maleh, 68' Vandeputte

Milan - Torino 3-2

36' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 54' Rabiot (M), Fofana (M), 83' rig. Vlasic (T)

Juventus - Sassuolo 1-1

14' Yildiz (J), 52' Pinamonti (S)

Como - Pisa 5-0

7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Paz, 81' Perrone

Atalanta - Hellas Verona 1-0

37' Zappacosta

Bologna - Lazio 0-2

72' e 82' Taylor

Roma - Lecce 1-0

57' Robinio Vaz

Fiorentina - Inter 1-1

1' Pio Esposito, 77' Ndour

CLASSIFICA



1. Inter 69

2. Milan 63

3. Napoli 62

4. Como 57

5. Juventus 54

6. Roma 54

7. Atalanta 50

8. Lazio 43

9. Bologna 42

10. Sassuolo 39

11. Udinese 39

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 29

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 31ª GIORNATA

Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 18, DAZN)

Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)

Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)

Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)