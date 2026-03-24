Roma e le tensioni di Gasperini, il Bologna perde due giocatori: le top news delle 13

In attesa di ascoltare le parole in conferenza stampa di Riccardo Calafiori, in casa Italia c'è ottimismo per quel che riguarda il recupero di Alessandro bastoni in vista della sfida contro l'Irlanda del Nord di giovedì sera. Il difensore dell'Inter nelle ultime ore ha svolto lavoro atletico sul campo, col dolore alla caviglia che è sembrato gestibile e il recupero quindi possibile.

In tema di infortuni, è di questa mattina il comunicato con cui il Bologna ha annunciato la fermata ai box per alcune settimane di Tommaso Pobega e Jens Odgaard. Queste le note in merito: "Gli esami cui è stato sottoposto Tommaso Pobega hanno evidenziato una lesione di basso grado dell’ileopsoas di destra, con tempi di recupero di 2-3 settimane. Gli esami cui è stato sottoposto Jens Odgaard hanno evidenziato una lieve elongazione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane".

Chiusura con la situazione di casa Roma, con le polemiche crescenti dopo l'eliminazione dall'Europa League da parte del Bologna: in una riunione tecnica i Friedkin hanno chiesto a tutte le componenti di abbassare i toni, con margini per ricucire il rapporto fra Gasperini e Ranieri. Nel mirino resta invece l'operato del ds Massara per alcune scelte di mercato considerate sbagliate.