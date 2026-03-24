Milan, Pulisic: "Al momento sono felice dove sono. Se ci saranno opzioni, ne parleremo"

Christian Pulisic, dal ritiro della nazionale statunitense, parla a Men’s Journal del suo futuro e delle voci su una possibile partenza: "Di solito sono gli altri a scrivermi per chiedermi se le notizie siano vere, e io rispondo che non ne so nulla. Credo ci siano un tempo e un luogo per queste cose, e solitamente non è nel bel mezzo della stagione mentre sono concentrato sul campo. Non parlo con il mio agente di altri club o di trasferimenti in questo momento. Non mi lascio condizionare, non influisce sul mio rendimento. Se ci saranno opzioni se ne parlerà a tempo debito, ma ora non è la mia priorità. Al momento sono felice dove sono".

La carriera rossonera di Pulisic

Christian Pulisic è arrivato al Milan nell’estate del 2023 per circa 20 milioni di euro dal Chelsea e in poco tempo si è trasformato nel leader tecnico e offensivo dei rossoneri. Nella prima stagione 2023/24 ha disputato 36 partite di Serie A realizzando 12 gol e 8 assist, diventando subito il punto di riferimento dell'attacco, specie con la sua capacità di tagliare verso il centro per concludere con il sinistro. Nella stagione 2024/25 ha confermato e migliorato il rendimento con 34 presenze in campionato, 11 gol e 11 assist, risultando il miglior marcatore del Milan e uno dei giocatori più decisivi dell’intera Serie A (46 contributi gol totali tra gol e assist dal suo arrivo).

Nella stagione in corso, nonostante diversi infortuni, ha collezionato 23 presenze in Serie A con 8 gol e 3 assist (più 2 gol in Coppa Italia). In due stagioni e mezza a Milano ha accumulato complessivamente 127 presenze, 42 gol e 26 assist in tutte le competizioni, diventando uno dei migliori acquisti recenti della storia recente del club per continuità, leadership e impatto offensivo.