Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

JUVENTUS, SPALLETTI RINNOVA? INTANTO KESSIE SI PROPONE (ANCHE ALL'INTER). NAPOLI, PERRONE CONCRETAMENTE NEL MIRINO; E IN ESTATE CAMBIERANNO DIVERSI UOMINI. MILAN, CHUKWUEZE RISCATTATO DAL FULHAM? ECCO QUANTO SAREBBE L'INCASSO. LA ROMA GUARDA IN OLANDA. TORINO, LE BIG SU VLASIC. IL LECCE RISCATTA UN GIOVANE.

JUVENTUS

La Juventus sfrutta la pausa per le nazionali per fermarsi, ricaricare le energie e soprattutto pianificare il futuro. Quattro giorni di riposo serviranno a riordinare le idee dopo le ultime settimane, ma anche a preparare due appuntamenti chiave per la prossima stagione. La dirigenza bianconera aveva già individuato questa finestra come il momento ideale per affrontare due dossier fondamentali: il rinnovo di Luciano Spalletti e il futuro di Dusan Vlahovic. Per quanto riguarda l’attaccante serbo, tra mercoledì e giovedì è previsto un incontro tra il club, il giocatore e il suo entourage, guidato dal padre Milos. Vlahovic, appena rientrato dopo oltre tre mesi di stop e non convocato dalla nazionale, è pronto a valutare un prolungamento del contratto, ma su basi economiche diverse rispetto all’attuale accordo in scadenza. La Juventus - spiega il Corriere dello Sport - vuole trattenerlo e ha ribadito la propria fiducia, mentre il giocatore ha aperto alla permanenza, chiedendo però chiarezza sul progetto: ruolo in squadra, eventuale arrivo di un altro centravanti e durata del nuovo contratto. Parallelamente, verso il fine settimana è atteso anche il confronto con Spalletti. I contatti tra le parti sono già avviati da tempo e l’incontro potrebbe essere decisivo. L’allenatore vuole capire le ambizioni del club e le risorse disponibili per il mercato estivo. I risultati recenti - tra pareggi e qualche passo falso - hanno evidenziato la necessità di rinforzi e di una crescita in termini di maturità e continuità per restare competitivi ai vertici.

INTER

Franck Kessie si svincolerà dall'Al Ahli a giugno e ripartirà nuovamente dall'Europa, più precisamente dall'Italia. Almeno questo è ciò che si augura l'ivoriano, che infatti ha già intavolato i primi contatti con l'Inter e la Juventus, proponendo un accordo pluriennale da 5 milioni di euro annui. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo nome è finito sul taccuino del ds Piero Ausilio. L'Inter è sempre molto attenta alle opportunità a parametro zero e, malgrado la concorrenza della Vecchia Signora, segue con molta attenzione l'evoluzione della trattativa. Questo perché in estate è possibile che saluti Hakan Calhanoglu, il turco che ormai da tempo è nel mirino del Galatasaray, disposto a tutto pur di portarlo a Istanbul nella sua terra. Chivu intanto ha altri problemi e valuterà il da farsi solo successivamente con il club.

NAPOLI

Il Napoli ha messo concretamente nel mirino Maximo Perrone, centrocampista del Como tra i grandi protagonisti della splendida stagione dei lariani in questa Serie A. Quello dell'argentino è il primo nome della lista dei partenopei per il rinforzare la mediana in vista della prossima annata ma dal canto suo lo stesso Como non ha bisogno e fretta di venderlo, visto anche che da quanto filtra verrà fatto un settlement agreement con la UEFA per risolvere la grana legata al bilancio relativa al Fair Play Finanziario. In ogni caso, sia con l'addio di Perrone che con la permanenza, il Como ha già in mente di rinforzare la mediana per la stagione che verrà. Secondo quanto raccolto da TMW, i lariani prenderanno un centrocampista di fisico e struttura, caratteristiche che mancano all'interno dell'attuale rosa di Fabregas e, se dovesse essere ceduto l'argentino, anche un altro giocatore. Per il momento però il focus di Perrone è concentrato solo e soltanto sul finale di campionato, e Coppa Italia, del Como, con il sogno Champions che può diventare realtà. In tutto questo è giusto ricordare anche che il Manchester City, club dal quale è arrivato Perrone al Como, l'anno scorso in prestito e quest'anno a titolo definitivo, si è garantito il diritto di recompra e per questo il Napoli dovrebbe fare i conti anche con la volontà degli inglesi. Inoltre, da non sottovalutare, i Citizens hanno inserito nell'accordo con il Como, anche una percentuale sulla futura rivendita che i lariani dovrebbero versare nelle casse della società inglese in caso di cessione del centrocampista: al Manchester City spetterebbe il 30%.

Il Napoli si prepara ad un'estate scoppiettante. La priorità assoluta del direttore sportivo Manna è l'abbassamento dell'età media attraverso l'innesto di profili giovani e di prospettiva, capaci di garantire un nuovo ciclo. In quest'ottica, restano in bilico le posizioni di Juan Jesus e Spinazzola, i cui rinnovi dipenderanno esclusivamente dalle valutazioni di Antonio Conte. Oltre al difensore brasiliano e il laterale italiano, ci sono due casistiche da monitorare con attenzione. Una riguarda Stanislav Lobotka, metronomo del Napoli e più vicino ai 32 anni: il club partenopeo, secondo quanto riferito da Il Mattino, potrebbe anche pensare di incassare il prezzo del cartellino tra pochi mesi, complice anche l'evoluzione di Gilmour. E Zambo Anguissa? Ha un futuro incerto: i problemi fisici hanno rallentato le trattative per il rinnovo e la dirigenza azzurra - secondo il quotidiano campano - non esclude un sacrificio e dunque una cessione del camerunese. Poi c'è Romelu Lukaku. Potrebbe esserci un colpo di scena romantico? Lontano dalle ricche sirene dell’Arabia Saudita o della Turchia, secondo le indiscrezioni raccolte dal portale belga Voetbalkrant non è da escludere un incredibile ritorno all’Anderlecht, il club dove "Big Rom" ha mosso i primi passi prima di diventare un protagonista dei massimi livelli del calcio. In estate il Napoli, insieme all'attaccante belga, faranno le dovute considerazioni del caso.

Se Lobotka e Anguissa potrebbero anche fare le valigie e partire tra pochi mesi, e potenzialmente dopo i Mondiali, al Napoli la dirigenza a stretto giro di posta dovrebbe individuare gli eventuali sostituti per confezionare una rosa ad alto livello e possibilmente ringiovanita al suo allenatore. Per Antonio Conte, in realtà - secondo quanto rivelato da Il Mattino - sarebbero già stati individuati dei nomi importanti in questo senso. Il club partenopeo starebbe monitorando con attenzione la situazione di Sandro Tonali per un eventuale ritorno in Italia dopo il passato al Milan, oltre a seguire da mesi il brasiliano Joao Gomes e classe 2001 del Wolverhampton. In compagnia del giovane svizzero Johan Manzambi (2005) di proprietà del Friburgo. Poi si cerca un post-Di Lorenzo. Con Juanlu Sanchez, nome sempre di moda in casa Napoli, la dirigenza azzurra capitanata dal diesse Manna starebbe valutando il ritorno in Italia di Singo dal Galatasaray, ma anche l'argentino Giay (classe 2004) del Palmeiras intrigherebbe. In avanti, invece, possibile pescate con occasioni di mercato come Exequiel Zeballos, 23enne del Boca Juniors. Il filo conduttore di ogni operazione però sarà la carta d'identità: la società di De Laurentiis vuole ripartire dai giovani, abbassare l'età media e incrementare il valore della rosa. Competitiva e vincente, nei piani originali.

MILAN

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il Fulham è pronto a riscattare Samuel Chukwueze dal Milan. Una buona notizia per i rossoneri che incasserebbero una buona cifra presumibilmente da reinvestire sul calciomercato la prossima stagione. Da accordi fra i club, i londinesi sono pronti a prendere il giocatore per 24 milioni. Una cifra che permetterebbe al Milan anche di ottenere una plusvalenza. Il nigeriano si era trasferito in rossonero nell'estate del 2023 per 21.1 milioni.

ROMA

In casa Roma continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo di Zeki Celik. Il contratto dell'esterno turco è attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno e, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, per prolungare l'accordo il calciatore ha chiesto 4 milioni di euro a stagione alla società giallorossa. L'ultima offerta fatta dai capitolini non superava i 2,4 milioni e, a conti fatti, emerge quindi una distanza non banale tra le parti. Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, dopo aver rilanciato alla grande Celik in questa stagione, la sua prima in giallorosso, sta facendo pressione da tempo per provare a convincere la dirigenza ad avvicinarsi alla richiesta del calciatore in modo da arrivare alla firma, ma Massara non si è ancora mosso dall'ultima proposta fatta e rifiutata dal giocatore e dal suo entourage. Non è poi un mistero che su Celik ci sia anche l'interessamento della Juventus, che per il momento sta osservando la situazione in attesa di formulare la sua offerta al turco. Vista la scadenza imminente del contratto, come noto, il calciatore è libero di accordarsi con chiunque in questa fase dell'anno e potrebbe anche firmare immediatamente un nuovo contratto con un qualsiasi altro club che partirebbe dal 1° luglio 2026.

La Roma guarda in Olanda per rinforzare la difesa. Come riporta il portale twenteinsite.nl, i giallorossi starebbero seguendo con attenzione Ruud Nijstad, difensore diciottenne che piace anche a Bayern Monaco, Barcellona, Borussia Dortmund e pure Inter. Il valore di mercato del giovane calciatore è schizzato a circa otto milioni di euro dopo una crescita costante nelle ultime partite. Sono già 15 le sue presenze stagionali in Eredivisie con un assist. Nijstad ha un contratto col Twente fino al 2027 e la società olandese dovrà decidere se rinnovare o cedere il difensore nella prossima finestra di mercato estiva. Una scelta delicata: cederlo ora significherebbe incassare una cifra importante, ma trattenerlo permetterebbe di consolidare la rosa per la prossima stagione

TORINO

Il contratto di Nikola Vlasic con il Torino scadrà nel 2027, ovvero tra più di un anno, ma il club granata ha la possibilità di esercitare un'opzione per prolungarlo fino al 2028. Il problema è che la politica dei piemontesi è chiara e prevede che nessuno venga trattenuto contro la sua voglia, di conseguenza in caso di richiesta di addio è facile che il croato giochi lontano dall'Italia. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. A San Siro non ha solo siglato la rete su calcio di rigore, ma ha illuminato la squadra di Roberto D'Aversa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono già diverse le big che lo stanno attenzionando e hanno messo gli occhi su di lui. Decisivo sarà il Mondiale, dove deve confermarsi per ambire al grande salto.

LECCE

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Lecce ha reso noto il riscatto di uno dei punti di forza della formazione Primavera salentina: "Esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Dalla Costa dal KAS Eupen. L’esterno difensivo sinistro belga classe 2007 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030". Il terzino sinistro belga classe 2007, arrivato al Lecce nell’agosto 2025 dal KAS Eupen e ormai diventato un punto di riferimento della Primavera giallorossa. Alto 184 cm e mancino naturale, si presenta come un esterno difensivo moderno con buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva: possiede una discreta velocità in progressione, un sinistro educato per cross tesi e precisi dal fondo, e una buona capacità di sovrapposizione che gli permette di creare superiorità numerica sulla fascia sinistra.